در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تعداد ۹ مورد از ساخت‌وساز‌ها و مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی زراعی روستای مغانجوق، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، توسط واحد امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلماس قلع‌وقمع و رفع آثار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، تعداد ۹ مورد از ساخت‌وساز‌ها و مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی زراعی روستای مغانجوق، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، توسط واحد امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلماس قلع‌وقمع و رفع آثار شد.

این اقدام در راستای اجرای قانون، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، حفظ بستر تولید محصولات کشاورزی و صیانت از سرمایه‌های ملی و حقوق عامه صورت گرفت.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلماس ضمن تأکید بر استمرار نظارت‌ها و گشت‌های حفاظتی امور اراضی، از عموم شهروندان درخواست می‌کند پیش از هرگونه اقدام عمرانی و ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط اقدام نمایند.