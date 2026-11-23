به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین با درج این مطلب نوشت: روز دوشنبه قیمت گاز در اروپا به شدت افزایش یافت و پیش‌بینی وقوع موج سرما در هفته‌های آینده نگرانی‌هایی را در سراسر این قاره برانگیخته است؛ نگرانی‌هایی پیرامون کمبود عرضه در زمستان پیش رو و سنگین شدن هزینه‌های انرژی برای خانوارها.

جهش قیمت‌ها در پی کاهش عرضه گاز از قطر که از تامین کنندگان گاز اروپاست روی داده است.

قرارداد ماهانه هلند که شاخصی برای قیمت گاز در اروپا طی چهار هفته آینده محسوب می‌شود با جهشی ۸.۶ درصدی به بیش از ۹۶ یورو رسید و در نهایت با چهار درصد افزایش در قیمت ۹۲.۵۰ یورو تثبیت شد، این جهش قیمت در حالی روی می‌دهد که بخش‌های وسیعی از شمال غربی اروپا خود را برای زمستانی دشوار آماده می‌کنند؛ فصلی که تقاضا برای انرژی در بالاترین سطح خود قرار دارد.

منابع تأمین گاز اروپا تحت تأثیر دو عامل قرار گرفته‌اند: کاهش صادرات از قطر به علت جنگ در خاورمیانه و افزایش مصرف در طول تابستان برای تأمین سوخت نیروگاه‌های گازی به منظور افزایش برق تولیدی انرژی دستگاه‌های خنک کننده و یخچال‌ها و سردخانه‌ها در جریان موج‌های گرمای طولانی‌مدت، سطح ذخایر گاز در این قاره اکنون بسیار پایین‌تر از میانگین فصلی است به طوری که تنها حدود ۶۹ درصد از ظرفیت مخازن پر است در حالی که این رقم در شرایط عادی باید ۸۰ درصد باشد.

در انگلیس متولیان تامین انرژی اعلام کرده‌اند که این کشور گاز و برق کافی برای پاسخگویی به تقاضا در سردترین ماه‌های سال را در اختیار خواهد داشت؛ بخشی از این اطمینان به دلیل پرداخت قیمت‌های بالاتر در بازار نسبت به کشور‌های همسایه برای تضمین واردات حاصل شده است.

با این حال این وضعیت بدین معناست که خانوار‌ها در انگلیس احتمالاً در زمستان امسال با یکی از بالاترین ارقام قبض‌های انرژی در اروپا مواجه خواهند شد.

انتظار می‌رود در هفته جاری، نهاد ناظر بر انرژی در انگلیس، «آفجم» (Ofgem) از افزایش ۲۶ درصدی سقف قیمت‌های فصلی از ماه ژانویه خبر دهد. این تغییر، ۴۴۳ پوند به میانگین قبض سالانه خانوار‌هایی که از هر دو نوع سوخت (گاز و برق) استفاده می‌کنند، خواهد افزود، این رقم می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های فصلی قیمت در تاریخ ثبت‌شده باشد.

سازمان خیریه «سیتیزنز ادوایس» (Citizens Advice) اعلام کرده است که انتظار دارد موجی از افراد برای دریافت کمک‌های اضطراری به آنها مراجعه کنند، کلر موریارتی، مدیر اجرایی این سازمان، گفت: مشاوران آنها هر روز با افرادی مواجه می‌شوند که بودجه‌شان بر اثر سال‌ها بحران‌های متوالی کاملاً از بین رفته است.

او گفت: «میلیون‌ها خانوار در حالی وارد سردترین ماه‌های سال می‌شوند که دیگر هیچ‌چیز برایشان باقی نمانده است.» ماه گذشته، جان هیلی، وزیر خزانه داری در نخستین بودجه پیشنهادی خود اعلام کرد که مبلغ صد پوند به ۲۰ میلیون خانوار که در رده‌های مالیاتی A تا D (مربوط به مالیات‌های محلی) قرار دارند پرداخت خواهد شد تا به آنها در پرداخت قبوض انرژی کمک شود، اما موریارتی اظهار داشت که اگر چه این کمک هزینه اقدامی مثبت است، «برای کسانی که بیشترین نیاز را به حمایت دارند به‌هیچ‌وجه کافی نخواهد بود.»

به گفته او این کمک ناچیز بخش بسیار کوچکی از افزایش هزینه‌های آنان را جبران می‌کند و در نتیجه درست در زمانی که سرمای زمستان شدت می‌گیرد با خطر بدهی‌های سنگین‌تر یا ناتوانی در شارژ مجدد کنتور‌های اعتباری (پیش‌پرداخت) خود مواجه خواهند شد.

دولت باید پیش از آنکه سرمای هوا فراگیر شود وارد عمل شود، افزایش هدفمندِ «تخفیف گرمایشی خانه‌ها» (Warm Home Discount) و اختصاص اعتبار حمایتی اضطراری برای مشترکانی که از کنتور‌های اعتباری استفاده می‌کنند، راهکار‌های حیاتی و عملی‌اند که مانع از آن می‌شوند که خانوار‌ها در زمستان پیشِ رو، در سرما و تاریکی رها شوند.

کریس اوشی، مدیرعامل شرکت «سنت‌ریکا» (مالک شرکت «بریتیش گاز»)، نیز ابراز داشته که نسبت به افزایش پیش‌بینی‌شده در قبوض انرژی «بسیار نگران» است و هشدار داده که در سال جدید، شمار افرادی که قادر به پرداخت قبوض خود نیستند یا تمایلی به پرداخت آن ندارند افزایش خواهد یافت.

او روز یکشنبه به بی‌بی‌سی گفت: بریتانیا با «مشکلی بزرگ» در زمینه عدم پرداخت قبوض توسط مردم روبروست؛ به طوری که برخی افراد توان مالی پرداخت را ندارند و تعداد فزاینده‌ای از مردم نیز تصمیم گرفته‌اند که قبوض خود را پرداخت نکنند، در این حال فعالان مدنی و حامی حقوق شهروندان به ویژه بازنشستگان می‌گویند بی تفاوتی دولت آسیب پذیر‌ترین قشر‌های جامعه را دچار شرایطی کرده است که باید میان گرم کردن خانه یا تامین غذای کافی یکی را انتخاب کنند.