مشاور حوزه پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از شناسایی ۷ هزار و ۴۷۵ بازیکن بازی‌های رایانه‌ای در یکی از سکو‌های داخلی خبر داد و گفت: مجموع بازدید ویدئو‌های منتشرشده از سوی این فعالان به بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بازدید رسیده است.

فرزانه شریفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به رونمایی از نخستین داده‌نمای استریمر‌های بازی‌های رایانه‌ای ایران اظهار کرد: تاکنون اطلاعات شفافی از وضعیت بازیکنان صنعت بازی کشور، چه در سکو‌های داخلی و چه در سکو‌های خارجی، در دسترس نبود و آمار‌های موجود بیشتر بر اساس تخمین و برآورد ارائه می‌شد؛ اما در این طرح برای نخستین بار با استفاده از داده‌های ثبتی و روش تمام‌شماری، اطلاعات واقعی بازیکنان فعال در یک سکوی داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: براساس داده‌های استخراج‌شده تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵، تعداد بازیکنان ثبت‌شده در این سکو به ۷ هزار و ۴۷۵ نفر رسیده و مجموع بازدید ویدئو‌های منتشرشده از سوی آنها در سال‌های فعالیت، بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بازدید بوده است.

شریفی با بیان اینکه به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۰۰ بازیکن جدید وارد سکو‌های بومی می‌شوند، افزود: بازیکنان به‌عنوان یکی از کنشگران جدید و تأثیرگذار صنعت بازی‌های رایانه‌ای، به‌ویژه در میان نسل جوان، نقش مهمی در معرفی و ترویج بازی‌ها دارند و شناخت دقیق‌تر وضعیت آنها می‌تواند به شناسایی نیازها، خلأ‌ها و ارزیابی اثربخشی حمایت‌های موجود کمک کند.

شریفی با اشاره به نتایج بررسی ذائقه بازی بازیکنان ایرانی تصریح کرد: برخلاف برخی تصور‌ها درباره گرایش غالب بازیکنان به بازی‌های اکشن و خشونت‌آمیز، داده‌ها نشان می‌دهد بازی‌های غیراَکشن در صدر علایق آنها قرار دارند و بازی‌های استراتژیک، مدیریتی و ساخت‌وساز از جمله بازی‌های محبوب این گروه هستند.

مشاور حوزه پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تاکید بر اهمیت شناخت ویژگی‌های جمعیتی و سنی فعالان این حوزه، گفت: اگرچه اطلاعات مربوط به سن و هزینه‌کرد بازیکنان در سکو‌های بومی به‌راحتی قابل استخراج نیست، اما بررسی نوع بازی‌ها و محتوای ویدئو‌های منتشرشده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این جامعه را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند.

وی گفت: همچنین تاکنون حدود ۵۱۲ هزار ویدئو در سکو‌های داخلی از سوی بازیکنان بازی منتشر شده است.

وی همچنین از استقبال بازیکنان تازه‌وارد از بازی‌های ایرانی خبر داد و گفت: یکی از نکات قابل توجه در نتایج این بررسی، اقبال به یک بازی بومی است؛ به‌طوری که حدود ۶۰ درصد بازیکنان تازه‌وارد این سکوی داخلی، برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی کانال خود به سراغ این بازی ایرانی می‌روند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده از ظرفیت بازی‌های داخلی برای جذب تولیدکنندگان محتوا باشد.

مشاور حوزه پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اینکه داده‌نمای بازیکنان صنعت بازی کشور در مرحله نخست توسعه قرار دارد، گفت: در مراحل بعدی، بررسی و استخراج اطلاعات از سکو‌های غیربومی و خارجی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد تا تصویر جامع‌تری از وضعیت بازیکنان ایرانی، علایق و ذائقه بازی آنها به دست آید و زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حمایت‌های زیرساختی و غیربنیادی از فعالان این حوزه فراهم شود.