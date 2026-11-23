رئیس مایکروسافت در برنامه تلویزیونی، اعلام کرد: موج اختلالات فناوری در آمریکا به دلیل، اثر موجی هوش مصنوعی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه تلویزیونی فیس د نیشن، برد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت، گفت: موج اخیر اختلالات در سامانه‌های فناوری در آمریکا را تا حد زیادی ناشی از آنچه «اثر موجی هوش مصنوعی» می‌خواند دانست و به آمریکایی‌ها هشدار داد که برای ماه‌های پیش رو آماده باشند.

رئیس شرکت مایکروسافت در ادامه افزود: فکر می‌کنم این مسئله بخشی از پرسش‌های واقعاً مهمی است که باید به آن توجه کرد. می‌توان آنچه را اکنون در ارتباط با این همه اختلال رخ می‌دهد، دست‌کم تا حد زیادی، نوعی اثر موجی هوش مصنوعی دانست. هوش مصنوعی در اوایل سال جاری میلادی عملاً یافتن آسیب‌پذیری‌ها در کد‌های نرم‌افزاری را برای افراد بسیار آسان‌تر کرد. افراد می‌توانند از این دانش برای وصله‌کردن و ایمن‌سازی کد‌ها استفاده کنند؛ اما اگر با عوامل مخرب روبه‌رو باشیم، آنها نیز می‌توانند از همین اطلاعات برای تلاش به‌منظور نفوذ به سامانه‌ها و هک‌کردن آنها بهره ببرند.

در نتیجه، عملاً رقابتی را در سراسر جهان به راه انداخته‌ایم. کسانی که از فناوری برخوردارند، از این سامانه‌ها برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و رفع آنها با سرعتی استفاده می‌کنند که پیش از این هرگز شاهد آن نبوده‌ایم؛ هدف این است که از عوامل مخرب پیشی بگیرند و اجازه ندهند آنها از این نقاط ضعف برای نفوذ به سامانه‌ها استفاده کنند.

اما به‌ویژه هنگامی که با زیرساخت‌های قدیمی سروکار دارید و می‌کوشید با چنین سرعتی آسیب‌پذیری‌ها را برطرف کنید، خطر بروز مشکل افزایش می‌یابد. این خطر به‌خصوص زمانی بیشتر می‌شود که ناچارید آن‌قدر سریع عمل کنید که فرصت کافی برای آزمایش تغییرات اعمال‌شده در کد‌ها در اختیار نداشته باشید.

این همان چیزی است که طی هفته گذشته شاهد آن بوده‌ایم. صادقانه بگویم، فکر می‌کنم باید خود را برای ماه‌های آینده آماده کنیم؛ زیرا این از آن دسته تحولاتی نیست که بتوان آن را ظرف چند هفته به پایان رساند. در حال حاضر، عملاً کل زیرساخت اطلاعاتی جهان در حال ارتقاست.»

اظهارات رئیس مایکروسافت پس از آن مطرح شد که در همین ماه، یک اختلال جهانی ۲۴ ساعته در خدمات مایکروسافت رخ داد و مجموعه‌ای از اختلالات نیز بانک‌ها، اداره هوانوردی فدرال آمریکا و شرکت‌های هواپیمایی را تحت تأثیر قرار داد.

در این میان، شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و بانک‌هایی از جمله جی‌پی مورگان چیس نیز با اختلال مواجه شدند.

به نظر می‌رسد یکی از پیامد‌های این تحول آن است که هوش مصنوعی می‌تواند با سرعتی بیشتر از توان سامانه‌های قدیمی برای جذب و اعمال ایمن اصلاحات، باگ‌ها و آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کند؛ شکافی که اکنون خود را در قالب اختلال در خدمات روزمره نشان می‌دهد.

به بیان دیگر، سرعت فزاینده شناسایی مشکلات توسط هوش مصنوعی با سرعتی که زیرساخت‌های قدیمی می‌توانند این اصلاحات را آزمایش، اعمال و ایمن‌سازی کنند همگام نیست و همین ناهماهنگی می‌تواند به اختلال در خدمات عمومی و تجاری منجر شود.