رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت، در مراسم یادبود نخستین سالگرد درگذشت اعضای خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مراسم شامگاه یکشنبه اول آذرماه، هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و با هدف تکریم مادران و همسران شهدا برگزار شد.

در این مراسم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از وزیران و معاونان رئیس‌جمهور حضور داشتند و یاد و خاطره اعضای خانواده سقاب اصفهانی را که سال گذشته در سانحه تصادف جان باختند، گرامی داشتند. حاضران همچنین با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از خانواده‌های معظم و معزز شهدا تجلیل کردند.