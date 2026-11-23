به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، گزارش این هفته برنامه ضربان به فعالیت گروه‌های جهادی پزشکی و ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم مناطق کم‌برخوردار اختصاص دارد؛ پزشکان متخصص در قالب یک اردوی جهادی با حضور در روستای احمدآباد چهلگزی مهریز، بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی را ویزیت کردند.

در این برنامه، خدمات تخصصی در حوزه زنان و زایمان، داخلی، نفرولوژی و طب فیزیکی و توانبخشی ارائه شد و دارو‌های مورد نیاز بیماران نیز رایگان در اختیار آنان قرار گرفت. همچنین بیماران نیازمند پیگیری‌های تخصصی‌تر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی ارجاع شدند.

این گزارش، بخشی از تلاش گروه‌های جهادی پزشکی برای گسترش دسترسی به خدمات سلامت و کاهش محرومیت درمانی در مناطق کم‌برخوردار را روایت می‌کند.