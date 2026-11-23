معاون سیاسی سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه انسجام ملی، ایمان و توان دفاعی ایران محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرده است، گفت: جنگ اخیر نقطه عطفی در تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه و تغییر معادلات امنیتی غرب آسیا بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار جوانی در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا وسیما گفت: آنچه قدرت ملت ایران را در برابر فشار‌ها تقویت می‌کند؛ ایمان، وحدت، خودباوری و اتکا به توان داخلی است.

وی با اشاره به تغییر موقعیت نظامی آمریکا در منطقه، جنگ اخیر را نقطه عطفی در کاهش نفوذ قدرت‌های خارجی دانست و افزود: حضور نظامی آمریکا در منطقه؛ به‌ویژه در خلیج فارس؛ با تحولات جدید؛ محدودتر شده و معادلات گذشته دیگر قابل اتکا نیست.