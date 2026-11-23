رئیس اداره نگهداری و ابنیه راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از مرمت پل‌های بزرگ در چند محور استان و پاکسازی دهانه پل‌ها و مسیر آبرو‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مهدی آقازاده، گفت: امسال به نسبت تخصیص اعتبارات، پیمانکاران تعمیرات و ابنیه فنی انتخاب شده و اقدامات لازم برای مرمت و ترمیم پل‌های بزرگ در محور‌های آزادراه زنجان – قزوین، جاده زنجان – میانه، محور زنجان – بیجار و محور‌های شهرستان‌های ابهر و خرمدره اقدام شده است.

وی افزود: همچنین با استفاده از ظرفیت پیمانکاران و با استفاده از ماشین‌آلات راهداری نسبت به تنقیه پل‌ها و بازگشایی مسیر آبروها، پاکسازی دهانه پل‌ها و سازه‌های فاقد آبگذر و دریواسیون (بازگشایی مسیر جریان آب در ورودی یا خروجی یک پل) پل‌ها اقدام شد.

آقازاده در مورد تقویت ایمنی زیرساخت‌ها ادامه داد: ترمیم و مرمت هندریل و نرده پل‌ها از طریق پیامانکار انجام شده است.