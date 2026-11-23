مدیر توسعه مرز بین‌المللی شلمچه از توقف موقت فعالیت تجاری این مرز به دلیل اختلال و به‌روزرسانی سامانه گمرکی عراق خبر داد و گفت: زمان مشخصی برای بازگشایی اعلام نشده و رایزنی با مسئولان عراقی ادامه دارد.

توقف موقت مرز تجاری شلمچه به دلیل اختلال سامانه گمرکی عراق

توقف موقت مرز تجاری شلمچه به دلیل اختلال سامانه گمرکی عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مدیر توسعه مرزبین المللی شلمچه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداو سیما آبادان از توقف موقت فعالیت این پایانه به علت مشکلات زیرساختی گمرک شلمچه عراق و با تصمیم مسئولان این کشور خبرداد.

سید احمد اوالی گفت: در حال رایزنی با مسئولان عراقی بر‌ای بازگشایی هرچه سریعتر مرز تجاری شلمچه هستیم.

او افزود: به دلیل اهمیت این موضوع، در بغداد نیزمسئولان کشور عراق در تلاش و پیگیری برای برطرف شدن مشکلات زیرساختی گمرک و مرز‌های تجاری این کشور هستند.

مدیرمرز تجاری شلمچه تاکید کرد:تردد زائران و مسافران از پایانه مسافری مرز شلمچه بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

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