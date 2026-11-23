توقف موقت مرز تجاری شلمچه به دلیل اختلال سامانه گمرکی عراق
مدیر توسعه مرز بینالمللی شلمچه از توقف موقت فعالیت تجاری این مرز به دلیل اختلال و بهروزرسانی سامانه گمرکی عراق خبر داد و گفت: زمان مشخصی برای بازگشایی اعلام نشده و رایزنی با مسئولان عراقی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مدیر توسعه مرزبین المللی شلمچه در گفتوگو با خبرگزاری صداو سیما آبادان از توقف موقت فعالیت این پایانه به علت مشکلات زیرساختی گمرک شلمچه عراق و با تصمیم مسئولان این کشور خبرداد.
سید احمد اوالی گفت: در حال رایزنی با مسئولان عراقی برای بازگشایی هرچه سریعتر مرز تجاری شلمچه هستیم.
او افزود: به دلیل اهمیت این موضوع، در بغداد نیزمسئولان کشور عراق در تلاش و پیگیری برای برطرف شدن مشکلات زیرساختی گمرک و مرزهای تجاری این کشور هستند.
مدیرمرز تجاری شلمچه تاکید کرد:تردد زائران و مسافران از پایانه مسافری مرز شلمچه بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.
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