پخش زنده
امروز: -
فعالیت مرز تجاری شلمچه به دلیل مشکلات زیرساختی در گمرک شلمچه عراق و با تصمیم مسئولان این کشور بهصورت موقت متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر توسعه مرزبین المللی شلمچه با اشاره به توقف فعالیت تجاری مرز بینالمللی شلمچه از دو روز گذشته گفت: اختلال در سامانه گمرکی عراق ناشی از عملیات بهروزرسانی این سامانه در بغداد است و ارتباطی با زیرساختهای گمرکی استان بصره ندارد.
سید احمد اوالی افزود: رایزنی با مسئولان عراقی برای رفع مشکلات و ازسرگیری فعالیت مرز تجاری شلمچه در حال انجام است.