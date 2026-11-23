فعالیت مرز تجاری شلمچه به دلیل مشکلات زیرساختی در گمرک شلمچه عراق و با تصمیم مسئولان این کشور به‌صورت موقت متوقف شد.

توقف موقت فعالیت مرز تجاری شلمچه به دلیل مشکلات زیرساختی در گمرک شلمچه عراق

توقف موقت فعالیت مرز تجاری شلمچه به دلیل مشکلات زیرساختی در گمرک شلمچه عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر توسعه مرزبین المللی شلمچه با اشاره به توقف فعالیت تجاری مرز بین‌المللی شلمچه از دو روز گذشته گفت: اختلال در سامانه گمرکی عراق ناشی از عملیات به‌روزرسانی این سامانه در بغداد است و ارتباطی با زیرساخت‌های گمرکی استان بصره ندارد.

سید احمد اوالی افزود: رایزنی با مسئولان عراقی برای رفع مشکلات و ازسرگیری فعالیت مرز تجاری شلمچه در حال انجام است.