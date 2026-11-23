معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از راه‌اندازی میز خدمت اداره امور دریانوردان با هدف ایجاد ارتباط مستقیم، تسهیل دسترسی به خدمات و ارتقای نظام پاسخگویی به مطالبات این قشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اله‌مراد عفیفی‌پور با اشاره به اهمیت مشتری‌مداری، تکریم ارباب‌رجوع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به دریانوردان اظهار کرد: راه‌اندازی میز خدمت اداره امور دریانوردان، زمینه ایجاد یک درگاه ارتباطی مشخص و مستقیم میان دریانوردان و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم می‌کند.

او افزود: ایجاد ارتباط مستقیم با جامعه دریانوردی، شنیدن مسائل و دغدغه‌های این قشر و فراهم کردن امکان پیگیری منسجم درخواست‌ها، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات در حوزه امور دریانوردان است.معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به فراهم شدن امکان ارتباط با میز خدمت از طریق سه بستر حضوری، تلفنی و الکترونیکی، تصریح کرد: دو نفر از کارکنان به‌صورت مشخص مسئولیت پاسخگویی، راهنمایی مراجعان، دریافت درخواست‌ها و پیگیری امور را بر عهده خواهند داشت تا دریانوردان بتوانند از یک مسیر ارتباطی روشن و تعریف‌شده، مسائل و درخواست‌های خود را دنبال کنند.

عفیفی‌پور خاطرنشان کرد: میز خدمت باید فراتر از یک واحد معمول پاسخگویی، به‌عنوان پل ارتباطی میان جامعه دریانوردی و بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان عمل کند؛ از این رو، شناسایی مسائل و مشکلات دریانوردان، کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع در فرآیندهای اداری و انعکاس نظام‌مند مطالبات و پیشنهادهای مراجعان به بخش‌های مسئول، از اهداف اصلی راه‌اندازی این میز خدمت است.

او در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه امور دریانوردان، حرکت به سمت ارائه خدمات شفاف، دسترس‌پذیر و پاسخگو و بهره‌گیری از نظرات و بازخوردهای جامعه دریانوردی برای بهبود مستمر فرآیندهاست و راه‌اندازی میز خدمت، گامی عملی در مسیر تقویت این ارتباط و ارتقای سطح رضایتمندی دریانوردان کشور به شمار می‌رود