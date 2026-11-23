در راستای گرامیداشت روز جهانی خاک ۲۰۲۶ و با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع خاک و بهره‌برداری اصولی و پایدار از این سرمایه ارزشمند، تور ترویجی بازدید میدانی از دشت یاراغلو شهرستان پلدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این بازدید، کارشناسان و مسئولان از اراضی مورد مطالعه در حوزه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی بازدید کردند. در این محدوده، بر اساس نتایج مطالعات انجام‌شده، قابلیت و تناسب اراضی برای کشت محصولات مختلف از جمله گندم مورد بررسی قرار گرفته و بخش‌هایی از اراضی برای کشت این محصول مناسب تشخیص داده شده است.

این تور ترویجی با هدف آشنایی نزدیک با نتایج مطالعات خاک‌شناسی، تبیین ظرفیت‌های تولیدی اراضی و بهره‌گیری از یافته‌های علمی در برنامه‌ریزی الگوی کشت اجرا شد.

بی‌تردید، شناخت ویژگی‌ها و توان تولیدی خاک و انطباق نوع کشت با قابلیت اراضی، گامی مؤثر در مدیریت پایدار منابع خاک، افزایش بهره‌وری و استمرار تولید محصولات کشاورزی است.