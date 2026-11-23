رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ماکو، از اجرای عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی محور‌های روستایی محدوده سد بارون با هدف تسهیل تردد و تأمین ایمنی راه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدامین شاطویی، رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ماکو اظهار کرد: امروز ۲ آذرماه ۱۴۰۵، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های ارتباطی پنج روستای توریان، بارون، دیبک، قره‌بلاغ و بیک‌جان انجام شد.

وی افزود: این اقدامات با هدف جلوگیری از لغزندگی مسیرها، ارتقای ایمنی تردد و استمرار دسترسی ساکنان روستا‌ها در شرایط بارش برف اجرا شده است.