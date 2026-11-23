وزیر امور خارجه کشورمان، با تأکید بر نقش مقاومت و تاب‌آوری ملی در عبور از فشارهای خارجی و تحریم‌ها، گفت: اتحاد نیروهای مسلح، مردم و دولت در دو سال گذشته موجب شد ایران با وجود فشارهای گسترده دشمنان، این دوران سخت را پشت سر بگذارد و در برابر زیاده‌خواهی‌های آنان تسلیم نشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ عباس عراقچی با اشاره به تحولات دو سال اخیر تصریح کرد: در دو سال گذشته شرایط استثنایی را سپری کردیم؛ در کنار فشار‌های اقتصادی، توطئه‌های داخلی، اقدامات تروریستی، تلاش برای شورش و تسلیم گروه‌های ضد انقلاب، دشمن هر آنچه در چنته داشت رو کرد و هدف آنها تسلیم بدون قید و شرط ایران بود.

وی افزود: ما در این دو سال، با وجود فشار‌های زیاد دشمن با اتحاد نیرو‌های مسلح، مردم، دولت، این دوران سخت مقاومت را پشت سر گذاشتیم. آمریکا با دارا بودن بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا و پیچیده‌ترین تسلیحات نظامی و همچنین رژیم صهیونیستی به اتفاق یکدیگر و برخی از کشور‌های منطقه‌ای در مقابل ایران صف‌آرایی کردند، اما آنچه منجر به پیروزی ما شد، همین مقاومت بود. وقتی دشمنان برای از بین بردن بقای شما وارد جنگ می‌شوند، مقاومت یعنی پیروزی.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: رمز پیروزی ما در دو سال گذشته مقاومت بود. وزارت امور خارجه علاوه بر مأموریت‌های معمول از جمله رفع تحریم‌ها، تلاش برای رفع تحریم‌ها، مذاکرات، مدیریت روابط خارجی کشور، وظیفه دارد در عرصه دیپلماتیک مسیر مسالمت، مسیر راه حل سیاسی و دیپلماتیک را باز کنید و این کار را انجام دهید. البته وظایف دیگری بر عهده دارد که یکی از آنها کمک به تاب‌آوری اقتصادی کشور است.

عراقچی افزود: هر آنچه که می‌توانیم باید به کشور، نهاد‌ها و مردم کمک کنیم که در مقابل این فشار‌ها و حجم‌های سنگین بتوانند ایستادگی و تاب‌آوری داشته باشند. اگر در این مقاومت پیروز شویم، این فشار‌ها از بین خواهد رفت؛ نه از طریق مذاکره، از طریق اینکه دشمنان ما از این فشار‌ها و از تحریم‌ها ناامید شوند. تا آنجا باید مقاومت کنیم که دشمنان از این فشار‌ها ناامید شوند. البته در این مقطع، البته امنیت کشور سلامت هست، مذاکره‌ای که این تحریم‌ها برداشته بشود ولی کار اصلی آن است که دشمنان بدانند که از مسیر تحریم، فشار، حجم اقتصادی و روانی نمی‌توانند به نتایج خود برسند. به دنیا ثابت کرده‌ایم که ملت سرسخت و ایستاده‌ای هستیم که سر خم نکرده و به زانو در نمی‌آییم. وی تصریح کرد ما هرگز جنایات آمریکا را می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

وی اظهار کرد: وزارت خارجه از طریق کمک به نیاز‌های کشور، کمک به تأمین نیاز‌های اساسی کشور و کمک به معیشت و تولید مردم کمک و راهگشایی خواهد کرد. وی یافتن مسیر‌های جدید، بازار‌های جدید اقتصادی و جایگزینی آنها را یکی از وظایف ما دانست و گفت به تولید و صادرات کشور کمک خواهیم کرد تا جریان داشته باشد، و در انجام این مأموریت همه وزارت امور خارجه مسئولیت دارد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: دیپلماسی استانی ابزار بسیار مهمی در این مسیر است. وی افزود: دیپلماسی استانی یک حرکت جدید دیپلماتیک است. کسانی که ساکن شهر‌های دیگه هستند، لزوم نداشته باشد مراجعه بکنند به تهران برای کار‌های کنسولی خودشان یا مثلاً از اتباع خارجی که هستند همون‌جا کارش رو حل کنند.

وزیر خارجه گفت: هر استان ما ظرفیت‌هایی دارد که برخی تاکنون ناشناخته مانده‌اند و می‌تواند جایگزین خیلی از مواردی که دچار تحریم شده قرار گیرد. استان‌های همجوار و مرزی ما در مسایل مرزی خیلی می‌توانند به ما کمک کنند؛ فرضا استانی که همجوار یک استان خارجی هست، می‌تواند مسائل مرزی، مشکلات مرزی، مشکلات قاچاق، بازارچه‌های مرزی رو در همان استان حل و فصل کند تا به تهران نکشد..

عراقچی افزود: دیپلماسی استانی و مرزی می‌تواند در رفع مسائل و مشکلات مرزی و توسعه تجارت این استان‌ها با کشور‌های همسایه نقش مؤثری داشته باشد. کشور‌های همجوار ظرفیت‌های فراوانی در اختیار قرار می‌گیرند و می‌توانند برای کشور ثروت تولید کنند. ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها می‌تواند برای کشور تولید ثروت کند و هر یک قلم کالا که صادر شود، برای کشور ارزش‌آفرینی می‌کند.

عراقچی تصریح کرد: همه ما باید کمک کنیم تا کشور از این شرایطی که به وجود آمده سربلند خارج شود. مطمئنیم که با سربلندی این مسیر را طی خواهیم کرد. اگر تلاش کنید و توکل به خدا کنید، خدا راه‌هایش را به شما باز خواهد کرد.