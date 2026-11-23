علیرضا آینه دار به عنوان مدیر کل جدید صدا وسیمای گلستان معرفی و از خدمات رسول شکری نیا قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در مراسم معارفه مدیر کل جدید صدا و سیمای گلستان و تکریم مدیر کل سابق وحدت اقوام در گلستان را سرمایه ای گرانقدر برای پیشرفت استان دانست و گفت : حضور مدیران آشنا به ظرفیت های گلستان همچون آقای کیخا و آقای شکری نیا در سطح مدیریت کشوری فرصتی است که می تواند ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی گلستان را به کشور معرفی کند.

علی اصغر طهماسبی با اشاره به برگزاری برنامه استان گلستان در برنامه ایران جان گفت : از این ظرفیت می توان برای معرفی شهرستان ها در سطح استان استفاده کرد.

وی از همکاری مدیر کل سابق با شورای تامین استان قدردانی کرد و افزود : این همکاری کمک ارزنده به همکاری بین استانداری و صدا و سیما بود.

استاندار گلستان گفت : یکی از ماموریت‌های اصلی رسانه ملی امیدآفرینی است.

علی اصغر طهماسبی از رسانه به ویژه رسانه ملی خواست خدمات نظام و دولت را به مردم معرفی کنند..

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما گفت :از داغ شهادت رهبر شهید و شهدای مظلوم مدرسه میناب و شهدای جنگ تحمیلی داغداریم .

علیرضا کیخا ، با اشاره به حضور اقوام مختلف در گلستان گفت: می توان از اقوام بود ولی برای اسلام و ایران جانفدا بود .

وی با اشاره به حضور مردم مبعوث شده در ۲۶۷شب اجتماع شبانه گفت : اگر این حضور نبود معلوم نبود چه بر سر ایران می آمد .