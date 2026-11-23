معرفی علیرضا آینه دار، مدیر کل جدید صدا وسیمای گلستان
علیرضا آینه دار به عنوان مدیر کل جدید صدا وسیمای گلستان معرفی و از خدمات رسول شکری نیا قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در مراسم معارفه مدیر کل جدید صدا و سیمای گلستان و تکریم مدیر کل سابق وحدت اقوام در گلستان را سرمایه ای گرانقدر برای پیشرفت استان دانست و گفت : حضور مدیران آشنا به ظرفیت های گلستان همچون آقای کیخا و آقای شکری نیا در سطح مدیریت کشوری فرصتی است که می تواند ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی گلستان را به کشور معرفی کند.
علی اصغر طهماسبی با اشاره به برگزاری برنامه استان گلستان در برنامه ایران جان گفت : از این ظرفیت می توان برای معرفی شهرستان ها در سطح استان استفاده کرد.
وی از همکاری مدیر کل سابق با شورای تامین استان قدردانی کرد و افزود : این همکاری کمک ارزنده به همکاری بین استانداری و صدا و سیما بود.
استاندار گلستان گفت : یکی از ماموریتهای اصلی رسانه ملی امیدآفرینی است.
علی اصغر طهماسبی از رسانه به ویژه رسانه ملی خواست خدمات نظام و دولت را به مردم معرفی کنند..
معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما گفت :از داغ شهادت رهبر شهید و شهدای مظلوم مدرسه میناب و شهدای جنگ تحمیلی داغداریم .
علیرضا کیخا ، با اشاره به حضور اقوام مختلف در گلستان گفت: می توان از اقوام بود ولی برای اسلام و ایران جانفدا بود .
وی با اشاره به حضور مردم مبعوث شده در ۲۶۷شب اجتماع شبانه گفت : اگر این حضور نبود معلوم نبود چه بر سر ایران می آمد .
کیخا افزود : من خوشحالم که در سرزمینی هستم که علما و شهدای بزرگی همچون آیت الله علوی گرگانی و شهید عسکری در آن زندگی کرده اند .
مدیر کل جدید صدا و سیمای گلستان هم گفت : رسانه با تببین گری و مطالبه گری می تواند نقش آفرین باشد .
علیرضا آینه دار افزود : پمپاژ امید به جامعه یکی از ماموریتهای اصلی صدا و سیماست .
وی گفت : رسانه متعلق به همه مردم استان است و باید از حضور و مشارکت مردم در رسانه بیشتر استفاده کرد.