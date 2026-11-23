سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر تداوم تهدیدات سایبری، از اجرای طرح رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی با هدف شناسایی نقاط ضعف و ارتقای امنیت سایبری خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به ادامه تهدیدات در فضای سایبری اظهار کرد: اگرچه امروز در عرصه نظامی شاهد سکوت نسبی هستیم، اما نبرد در عرصه سایبری لحظه‌ای متوقف نشده است.

وی با اشاره به اجرای طرح رتبه‌بندی خدمات‌دهندگان فضای مجازی افزود: این طرح با هدف مدیریت ریسک، شناسایی نقاط ضعف و ارتقای مستمر امنیت سایبری شرکت‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات در حال انجام است.

دلیریان با تشریح نتایج ارزیابی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، هشت شرکت موفق به کسب رتبه A، پنج شرکت رتبه B، پنج شرکت رتبه C و یک شرکت رتبه D شده‌اند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد: اعلام نتایج این رتبه‌بندی به معنای پایان فرایند ارزیابی شرکت‌های پیامک انبوه نیست، بلکه آغاز مسیری گسترده برای ارتقای امنیت سایبری است و شرکت‌ها در دوره‌های بعدی نیز مجدداً مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.