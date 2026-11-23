به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: همزمان با فرارسیدن «حراج جمعه سیاه» که عنوانی برای فروش کالا با تخفیفات ویژه است، کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از اشتیاق مردم برای خرید ارزان، از طریق تبلیغات فریبنده، لینک‌های جعلی و فروشگاه‌های غیرمعتبر، درصدد سرقت اطلاعات بانکی و کلاهبرداری از خریداران هستند.

وی افزود: شهروندان پیش از خرید اینترنتی، باید از اعتبار فروشگاه مطمئن شوند و از ورود به لینک‌های ناشناس، اعتماد به تخفیف‌های غیرمتعارف و نصب برنامه‌های نامعتبر خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان، بررسی نشانی اینترنتی فروشگاه‌ها، استفاده از درگاه‌های پرداخت معتبر و خودداری از نصب برنامه‌های ناشناس را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی عنوان کرد.