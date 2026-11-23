

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان عالمی در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به مصرف انرژی در بخش کشاورزی گفت: سهم این بخش از مصرف گاز کشور کمتر از دو درصد است و با وجود این سهم محدود، گلخانه‌ها و واحد‌های دام و طیور در معرض محدودیت تأمین انرژی قرار دارند.

او افزود: حدود ۱۰ درصد از گاز مصرفی بخش کشاورزی در گلخانه‌ها و کمتر از نیم درصد در مرغداری‌ها مصرف می‌شود و بخش دیگر به سایر فعالیت‌های کشاورزی و صنایع وابسته اختصاص دارد.

عالمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: اجرای طرح مرغداری‌های طبقاتی و افزایش بهره‌وری در گلخانه‌ها از جمله اقداماتی است که به کاهش مصرف گاز کمک کرده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تأکید کرد: باید در مدیریت ناترازی انرژی، تداوم فعالیت واحد‌های تولیدکننده محصولات غذایی و امنیت غذایی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.