به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در پیامی با تسلیت درگذشت استاد فرزانه و دانشمند برجسته، دکتر مهدی گلشنی، از وی به‌عنوان یکی از چهره‌های کم‌نظیر علم و اندیشه معاصر ایران یاد و تصریح کرد: میراث ماندگار این اندیشمند وارسته، تلاشی عمیق و سترگ در مسیر پیوند دانش جدید با حکمت الهی، معارف دینی و اخلاق و گشودن افق‌های تازه در تعامل علم و ایمان است.

متن پیام به شرح زیر است:

درگذشت اندیشمند فرزانه، استاد برجسته و دانشمند نام‌آور، مرحوم دکتر مهدی گلشنی، موجب تأثر و تأسف گردید. آن استاد ارجمند، از چهره‌های کم‌نظیر عرصه دانش و اندیشه معاصر ایران بود که در کنار جایگاه ممتاز خود در دانش فیزیک، با نگاهی ژرف و رویکردی حکیمانه، از پیشگامان بنیان‌گذاری و گسترش فلسفه علم و مطالعات علم و دین در کشور به شمار می‌رفت. ایشان از جمله اندیشمندانی بود که به ضرورت فراتر رفتن از مرز‌های متعارف علوم و برقراری گفت‌وگویی عمیق میان علم جدید، فلسفه، دین و اخلاق باور داشت و عمر پربرکت خویش را در مسیر پیوند دستاورد‌های دانش بشری با حکمت الهی و معارف اصیل اسلامی صرف کرد.

بی‌تردید، برجستگی شخصیت علمی و ماندگاری میراث فکری آن فقید سعید، تنها در آثار و دستاورد‌های تخصصی ایشان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در تلاشی سترگ برای بازشناسی نسبت میان علم و ایمان، عقل و وحی، و پیشرفت علمی و هویت فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی تجلی یافته است. استاد گلشنی به‌درستی بر این حقیقت تأکید داشت که علم، فارغ از بنیاد‌های فلسفی و ملاحظات اخلاقی و معنوی، نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه ابعاد وجودی انسان و نیاز‌های حقیقی جامعه بشری باشد.

فقدان چنین شخصیت علمی و اندیشمندی، ضایعه‌ای برای سپهر علم و حکمت کشور و ثلمه‌ای در عرصه گفت‌وگوی میان دانش جدید و معارف دینی است؛ با این حال، بی‌گمان اندیشه‌های ژرف، آثار ارزشمند و شاگردان و رهروان فکری ایشان، چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر تعالی علمی و اعتلای حکمت و معرفت خواهد بود. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز آن مرحوم، جامعه دانشگاهی و حوزوی، شاگردان، ارادتمندان و عموم اصحاب علم و فرهنگ، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان و دوستداران ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی