شبکه‌های نمایش و تهران امروز با پخش فیلم سینمایی علمی-تخیلی «میرا» درباره نجات یک دختر از بحران برخورد شهاب‌سنگ و همچنین آغاز پخش مجموعه اکشن و پلیسی «در جستجوی حقیقت» محصول چین، مهمان خانه مخاطبان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی علمی - تخیلی «میرا» به کارگردانی دیمیتری کیسلف، امشب ، دوشنبه دوم آذر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان پدری را روایت می‌کند که در یک ایستگاه فضایی کار می‌کند و پس از برخورد شهاب‌سنگ به زمین، تلاش می‌کند از طریق ابزار‌های ارتباطی دخترش را از فاجعه نجات دهد.

آناتولی بلی، داریا موروز و کیریل زایتسو از بازیگران این اثر هستند.

همچنین سریال جدید و ۲۴ قسمتی «در جستجوی حقیقت» به کارگردانی ژائو جون‌کای، محصول ۲۰۲۳ چین، از سه‌شنبه ، سوم آذر هر شب ساعت ۲۳ با بازپخش ساعت ۱۱ صبح روز بعد از شبکه تهران سیما روی آنتن می‌رود.

این مجموعه جنایی و اکشن ، داستان تلاش مأموران پلیس برای متلاشی کردن یک گروه تبهکار خطرناک موسوم به «گرگ‌های شمال غربی» و دستگیری سرکرده آنها را به تصویر می‌کشد.

وانگ زی‌چی و تیان یو در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.