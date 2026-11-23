رئیس مرکز بهداشت خوزستان ، بر ضرورت کاهش تردد در فضای باز، استفاده از ماسک مناسب و پرهیز از فعالیت‌های تشدیدکننده آلودگی هوای داخل منازل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛دکتر مهرداد شریفی با اشاره به ضرورت حفظ سلامت عمومی در شرایط آلودگی هوا گفت: شهروندان تا حد امکان در منزل بمانند، درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارند و از ورود آلاینده‌ها به فضای داخلی جلوگیری کنند.

وی افزود: نوشیدن آب کافی، پیگیری شاخص کیفیت هوا و خودداری از ورزش، پیاده‌روی و فعالیت‌های بدنی در فضای باز از دیگر توصیه‌های بهداشتی است که رعایت آن برای بیماران مبتلا به آسم، دیابت و بیماری‌های تنفسی اهمیت بیشتری دارد.

شریفی با تأکید بر ضرورت استفاده از ماسک مناسب هنگام خروج از منزل، از جمله ماسک‌های FFP2، ادامه داد: در روزهای آلوده باید از انجام فعالیت‌های سنگین خانگی مانند خانه‌تکانی و همچنین استعمال سیگار و قلیان در فضای بسته خودداری شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین پرهیز از سرخ کردن مواد غذایی، روشن کردن شمع و عود، استفاده از شومینه و سوزاندن چوب و سایر مواد آلاینده را برای کاهش آلودگی هوای داخل خانه ضروری دانست.

وی کاهش استفاده از وسایل گازسوز، مواد شوینده شیمیایی و گندزدا و خودداری از خرید مواد غذایی روباز را از دیگر توصیه‌ها برشمرد و مصرف شیر و ماست کم‌چرب، میوه‌ها و سبزیجات تازه را مورد تأکید قرار داد.

شریفی در پایان تأکید کرد: بیماران مبتلا به آسم و بیماری‌های قلبی و عروقی در صورت بروز تنگی نفس یا هرگونه ناراحتی ناشی از آلودگی هوا باید سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان مراجعه کنند.