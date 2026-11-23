صبح امروز خبر درگذشت رضا امیرخانی نویسنده نام آشنای ادبیات معاصر، اهالی فرهنگ و هنر را در بهت و اندوه فرو برد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا امیرخانی از تأثیرگذارترین و پرمخاطب‌ترین نویسندگان و رمان‌نویسان معاصر ایران بود؛ چهره‌ای که نه‌تنها به‌خاطر جهان‌بینی و مضامین آثارش، بلکه به سبب زبان داستانی منحصر‌به‌فرد، جسارت در فرم و حتی شیوه‌ی ویژه‌ی رسم‌الخطی‌اش جایگاهی متمایز در ادبیات داستانی پس از انقلاب یافت.

امیرخانی از معدود نویسندگان زاییده مکتب ادبی انقلاب اسلامی بود که نوشتن و ثبت‌کردن هویت معنایی انقلاب اسلامی ایران و ثبت و پردازش بن‌مایه‌های اصیل باور‌های مردمی و دینی شکل‌داده به بعثت فکری و عملی منجر به انقلاب اسلامی را به اندازه سایر شئون انقلابی حائز اهمیت دانست و سعی کرد در قالب روایت داستانی از این داشته‌ها و نیز بزنگاه‌ها و حسرت‌هایی که درصدد غارت آن بودند سخن به میان آورد.

مهم‌ترین ویژگی‌های سبکی و زبانی امیرخانی که به اصطلاح امضای ادبی او نیز به شمار می‌رفت، جدانویسی دقیق کلمات و پیشوند‌ها و پسوند‌ها و فاصله‌گذاری‌های خاص میان واژگان مرکب بود. در کنار این موضوع، دیالوگ‌های کوتاه، استفاده‌ی هوشمندانه از کنایه‌ها و ضرب‌المثل‌های کوچه‌بازاری در کنار واژگان کهن، نثری پویا و گیرا در او ایجاد کرده بود.

از صبح امروز دوشنبه ۲ آذرماه که خبر درگذشت این نویسنده توانمند کشورمان منتشر شده است، نویسندگان و اهالی فرهنگ واکنش‌هایی نسبت به این موضوع داشته‌اند؛ بسیاری با تک‌جمله‌هایی از درویش‌مصطفیِ «منِ او» یا «قیدار» با او خداحافظی کردند و برخی نیز از حس و حال خود نوشته‌اند.

من من خوشحال است که به تماشای اباعبدالله می‌روی

سیدمحمد سادات‌اخوی نویسنده، در صفحه شخصی خود نوشت:

«همه چیز را دیدی رضا؟! … در سالی که گذشت، به‌اندازه‌ی کافی از قیدوبند تن رها بودی که دوری در همه‌ی عالم زده باشی؟! … همه‌ی جای دنیا را گشتی؟! … دیدن «از بالا» را که تمرین کرده بودی. همان دیدن از بالا هم دست‌وپایت را به بند زمین کشاند…، اما حالا و به‌برکت دست‌گیری، منظور شفاجویان و محبوب شفاجویان، حضرت باب‌الحوائج، عباس (ع)، به پروازی بی‌نهایت رسیدی و «از بالادیدن» را زندگی خواهی کرد.

رضای عزیزم!... «منِ تو» درد می‌کند… غمگین است…، اما «منِ من» خوشحال است که به تماشای #اباعبدالله (ع) می‌رسی… به تماشایی سیر… مدام و سایه‌وار. اگر «منِ او» را دیدی، «قیدار» وار، من و ما… و رفقا را فراموش نکنی رفیق!... به آن شهود جان‌ها و «حبیب تنهایی‌های کربلایی» بگو که در اینجا، جان‌های فراوانی در انتظار اویند.

خیر پیش برادر!... دیدار دوستان آن‌سو مبارک باد!»

درویش مصطفی می‌گفت: یا علی مددی

لیلا مهدوی نویسنده و داستان‌نویس نیز نوشت:

«رفتنت هم قصه داشت...

درویش مصطفیِ «منِ او» هر بار که به تنگنا می‌رسید، این‌طور دست به دامان کلمه می‌شد، یا علی مددی. من هم برای نرفتن تو همین را می‌گفتم! هر بار که از کنار کتاب‌هایت رد می‌شدم، زیر لب می‌گفتم: یا علی مددی! حالا من مانده‌ام و رفتن تو و این همه کلمه که هیچ‌کدامشان به کار گفتن این داغ نمی‌آیند. چه تناقض غریبی! تو که همیشه راهی از میان کلمات باز می‌کردی، این بار مرا پشت درِ واژه‌ها تنها گذاشته‌ای.

تلخی رفتنت در جهانی موج می‌زند که سال‌ها پیش، با کلماتت در باور من ساخته بودی. این رفتن، این کوچ، یک‌بار اتفاق نمی‌افتد؛ هر بار که از کنار کتاب‌هایت در خانه‌ام می‌گذرم و زیر لب «یا علی مددی» می‌گویم، دوباره اتفاق می‌افتد. هر بار، نو نشدن آن جهان را به یاد می‌آورم؛ جهانی که دیگر دیباچه‌ای تازه نخواهد داشت و من از حالا دلتنگ کتابی هستم که هنوز نوشته نشده بود.

البلاءُ للولاء

بلا وفادار است! مثل غم! مثل غصه! مثل ارمیا!»

مهدی قزلی نویسنده نیز نوشت:

در یک سال گذشته هروقت از رضا امیرخانی یاد می‌کردم، دنباله اسمش می‌گفتم: خدایش به سلامت دارد. از سحر امروز دیگر باید بگویم رضا، خدایش بیامرزد.

سروده تازه سعیدی راد برای رضا امیرخانی

واکنش‌ها به درگذشت رضا امیرخانی تنها به نویسندگان محدود نمی‌شود؛ برخی از شاعران همچون سعید بیابانکی، اسماعیل امینی و... نیز به این خبر در صفحات شخصی خود واکنش نشان داده‌اند.

عبدالرحیم سعیدی‌راد در سروده تازه خود نوشت:

سه بار در زدند.

"ارمیا" از خواب پرید.

خاک جبهه

هنوز از پوتین‌هایش می‌ریخت.

در کوچه‌های "منِ او"

درشکه‌ای گذشت،

"قیدار" در گاراژ

دست‌های روغنی‌اش را پاک کرد

و دوید سمت در.

باد بود

که با یک برگ از «بیوتن»

به در می‌کوبید.

محمدعلی قندرهاری‌نیا معاون دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز در واکنش به این‌اتفاق نوشت:

چندباری توفیق داشتم و چند ساعتی با آقارضا هم‌نشین و هم‌صحبت بودم ... خیلی شیرین بود ... خیلی

یک‌بار روز بعد از قهرمانی پرسپولیس بود و یادم هست چه ذوقی داشت.

اما اولین بار سال هشتادوپنج یا هشتادو‌هشت در حرم امام رضا علیه‌السلام دعوتش کردیم برای جلسه نقد کتاب بیوتن

قبل از جلسه، قرار گپ و گعده گذاشتیم در دفتر حاج امیر خوراکیان که آن‌زمان معاون آستان بودند

لابه‌لای صحبت‌ها حرفی زد که هنوز صداش توی گوشم هست.

گفت:" سیدحسن حسینی وصیت کرد کتاب گنجشک و جبرئیل را در کفن و قبرش بگذارند. هرچه نگاه می‌کنم هیچ‌کدام از کتاب‌هایم به‌درد قبرم نمی‌خورد! دوست دارم برای حضرت رضا علیه‌السلام رمانی بنویسم و وصیت کنم در قبرم بگذارند"

خیلی دوست داشتم آقارضا از کما بلند شود و بعد از مرور اتفاقات سخت و تلخ این یک سال، این خاطره را بهش یادآوری کنم، اما نشد ...

پیام تسلیت رئیس سازمان اوج در پی درگذشت نویسنده «من او»

سید محمد هاشمی رئیس سازمان هنری رسانه‌ای اوج طی پیامی درگذشت رضا امیرخانی نویسنده محبوب ایران را تسلیت گفت.

قصه‌گو رفت، قصه‌ها ماندند!

رضا امیرخانی رفت، نویسنده‌ای که قصه‌هایش تنها بر کاغذ نمی‌نشستند، در جان آدم‌ها خانه می‌کردند. او در «منِ او» از عشقی نوشت که مرگ نیز پایانش نبود؛ در «قیدار» رسم جوانمردی را زنده کرد و در «ارمیا» از ایمان و دلتنگی نسلی گفت که هنوز بوی جبهه و شهادت می‌داد.

درگذشت این نویسنده مؤمن، صاحب‌سبک و محبوب را به خانواده گرامی‌اش، اهالی فرهنگ و ادب و همه دوستداران قلم و اندیشه‌اش تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

پیام تسلیت سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت هم برای درگذشت امیرخانی، به این‌ترتیب است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت نویسنده متعهد و فرهیخته عرصه ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری، موجب تأثر و اندوه عمیق جامعه فرهنگی و ادبی کشور شد.

بی‌تردید، تلاش‌های ارزشمند آن مرحوم در عرصه نویسندگی و روایتگری حماسه‌های دفاع مقدس، ثبت رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان و پاسداشت فرهنگ مقاومت، بخشی ماندگار از گنجینه ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری این سرزمین خواهد بود.

سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ومقاومت، ضمن ارج نهادن به سال‌ها مجاهدت فرهنگی و ادبی آن نویسنده فقید، فقدان این چهره ارزشمند را به خانواده معزز ایشان، جامعه نویسندگان، اصحاب فرهنگ و ادب و تمامی علاقه‌مندان به ادبیات پایداری تسلیت عرض می‌کند.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و دوستداران ایشان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

نام و یادش در تاریخ ادبیات پایداری ایران اسلامی جاودانه باد.

پیام تسلیت مدیرعامل صندوق اعتباری هنر

محمد اللهیاری فومنی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر هم با صدور پیامی درگذشت رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ادبی را تسلیت گفت.

«یا من هو الباقی»

خبر درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران، جامعه فرهنگی کشور را سوگوار کرد.

زنده‌یاد امیرخانی از نویسندگان صاحب‌سبک و صاحب‌نگاه ادبیات معاصر ایران بود که با روایت‌های متنوع و جهان داستانی مستقل خود، جایگاهی ویژه میان مخاطبان ادبیات به دست آورد.

کتاب «داستان سیستان» از آثار ماندگار اوست که در آن، روایت همراهی و مشاهدات خود از سفر رهبر شهید انقلاب به استان سیستان و بلوچستان را به نگارش درآورد؛ روایتی خواندنی از آن سفر در حافظه ادبی کشور ماندگار شد.

سال‌ها تلاش و فعالیت مستمر او در عرصه نویسندگی، بخشی ارزشمند از کارنامه ادبی معاصر ایران را رقم زده است که بی‌تردید یاد و نام او را در میان اهالی قلم زنده نگه خواهد داشت.