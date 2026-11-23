معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد: برآورد می‌شود توقف صادرات حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت تخم‌مرغ تاثیر بگذارد و به کاهش قیمت این محصول در بازار منجر شود.

صادرات تخم‌مرغ تا پیش از این انجام می‌شد، اما به‌تازگی متوقف شده است و پیش‌بینی می‌شود این تصمیم با افزایش عرضه محصول در بازار داخلی، بر روند قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:

کریم امیرزاده افزود: برآورد می‌شود توقف صادرات حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت تخم‌مرغ تاثیر بگذارد و به کاهش قیمت این محصول در بازار منجر شود.

وی درباره وضعیت قیمت تخم‌مرغ بیان کرد: به اعتقاد ما قیمت این محصول به خودی خود زیاد نیست، بلکه هزینه‌های تولید افزایش یافته است و در حال حاضر هزینه تمام شده تولید تخم‌مرغ برای تولید کننده اندکی بیشتر از قیمت عرضه در بازار است.

امیرزاده با بیان اینکه عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت در بازار، میزان عرضه و تقاضاست، گفت: شرایط عرضه محصول در بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در روند قیمت‌ها دارد.

وی افزود: شاهد افزایش تولید تخم‌مرغ در خراسان رضوی هستیم و تولید این محصول در نیمه نخست امسال به ۸۳ هزار تن رسیده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه پارسال حدود ۸۰ هزار تن بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، تولید تخم‌مرغ در خراسان رضوی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.