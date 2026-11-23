جایزه ویژه «سبزقبا» با مشارکت بسیج رسانه شهرستان دزفول و آستان حرم مطهر امامزاده سبزقبا و همراهی جشنواره مردمی فیلم عمار در هفدهمین دوره این جشنواره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما زیربخش‌های موضوعی جایزه ویژه سبزقبا:

روایت فتنه‌ها، اغتشاشات و هتک حرمت به مقدسات دینی و نماد‌های ملی؛ از اهل‌بیت (ع) و قرآن کریم تا مساجد، پرچم ایران و سرود ملی

روایت پیوند جامعه با معنویت و آثار آن در زندگی مردم، تاریخ و هویت ایرانیان

احترام به باور‌های دینی، همزیستی و وحدت اجتماعی و مقابله با نفرت‌پراکنی مذهبی و قومیتی.

کنشگری تبیینی و انتقال ارزش‌ها و مفاهیم دینی و ملی به نسل‌های آینده.

معرفی میراث، سرمایه‌ها و آیین‌های معنوی و تاریخی ایران.

روایت کارآمدی الگو‌های مذهبی و مردمی در حل مسائل اجتماعی؛ از برپایی مواکب و جهاد خدمت به محرومان تا بسیج مردمی و نذورات مذهبی.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار به نشانی fanoos.ammarfilm.ir مراجعه کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آذر است.