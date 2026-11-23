مدیرکل اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در نشست تخصصی در شیراز، افزایش سهم نظام سلامت از بودجه «مسئولیت اجتماعی» بنگاه‌های اقتصادی و ورود قدرتمندتر شرکت‌ها به این حوزه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در نشست تخصصی در شیراز، افزایش سهم نظام سلامت از بودجه «مسئولیت اجتماعی» بنگاه‌های اقتصادی و ورود قدرتمندتر شرکت‌ها به این حوزه را خواستار شد.

فرهانچی در این نشست با ارزیابی مثبت از ظرفیت‌های استان فارس اظهار داشت: سابقه طولانی و فعالیت مستمر نیکوکاران باعث شده است تا استان فارس جایگاه ویژه‌ای در حوزه خیرین سلامت داشته باشد؛ هرچند مسیر برای پیشرفت‌های بیشتر همچنان باز است.

وی با انتقاد از پایین بودن سهم کنونی نظام سلامت از بودجه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، از مسئولان نهاد‌های مردمی و خیرین خواست با تعامل بیشتر با شرکت‌های بزرگ، این سهم را افزایش دهند.

فرهانچی افزود: ورود بنگاه‌های اقتصادی به حوزه سلامت می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی مردم، گسترش برنامه‌های پیشگیری و غربالگری بیماری‌ها و در نهایت بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان شود.

این نشست مشترک با حضور فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش اقتصادی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.