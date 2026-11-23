گردهمایی سالانه مسئولان بسیج دانشجویی استان فارس با حضور مقامات کشوری و استانی در دانشگاه شیراز برگزار و بر ضرورت تربیت نیروی تراز انقلاب و نقش‌آفرینی دانشجویان در چالش‌های نظام تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گردهمایی سالانه مسئولان بسیج دانشجویی استان فارس با حضور مقامات کشوری و استانی در دانشگاه شیراز برگزار و در این نشست تخصصی، بر ضرورت تربیت نیروی تراز انقلاب و نقش‌آفرینی دانشجویان در چالش‌های نظام تأکید شد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان فارس در این گردهمایی با اشاره به نقش راهبردی جوانان در عرصه‌های علمی و اجتماعی، رسالت امروزی دانشجویان را در دو محور کلیدیِ تربیت نیروی انسانی متعهد و حل مسائل جامعه تعریف کرد. وی افزود: از مجموع ۴۵ هزار دانشجوی بسیجی فعال در استان، ۳۰۰۰ نفر در شبکه تشکل‌های شورای بسیج دانشجویی سازماندهی شده‌اند.

وی در ادامه با تشریح ابعاد عملیاتی این ماموریت‌ها، به برگزاری برنامه‌های متنوع از جمله اردو‌های جهادی، نشست‌های سیاسی و بصیرتی، کرسی‌های آزاداندیشی و اردو‌های «روایت پیشرفت» در سطح دانشگاه‌های استان اشاره کرد.

در ادامه این مراسم، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور با یادآوری نقش تاریخی دانشجویان بسیجی فارس در دوران دفاع مقدس، به تبیین ظرفیت‌های گسترده این نهاد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد که در سطح کشور بیش از ۱۰۰۰ گروه جهادی به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و در حوزه فناوری نیز بیش از ۴۰ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی فعال هستند.

وی همچنین از اعزام سالانه حدود ۸۰ هزار نفر در قالب برنامه‌های ایثارگری به مناطق عملیاتی دفاع مقدس خبر داد.