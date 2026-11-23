تیم سه‌گانه فولاد مبارکه سپاهان با کسب ۹ مدال رنگارنگ (۴ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز) در سومین مرحله لیگ برتر باشگاه‌های کشور به میزبانی قم، عنوان قهرمانی این مرحله را به دست آورد و صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم سه‌گانه فولاد مبارکه سپاهان با کسب ۴ نشان طلا، ۲ نقره و ۳ برنز در سومین مرحله لیگ برتر باشگاه‌های کشور، به میزبانی قم، قهرمان این مرحله شد و صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کرد.

سومین مرحله رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور و کاپ کشوری سه‌گانه در رشته آکواتلون (شنا و دو) به میزبانی شهر قم برگزار شد و تیم سپاهان با ترکیبی کاملاً بومی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در بخش لیگ برتر کشور، علی‌اصغر کشاورزیان مدال طلا و برنا نقیه نشان برنز را کسب کردند.

در رقابت‌های انفرادی رده سنی جوانان نیز پارسا عبداللهی به نشان طلا، آبتین غلامی به مدال نقره و محمدسام قهرمانی به نشان برنز دست یافتند. علی صرامی نیز در جایگاه چهارم قرار گرفت.

در رده سنی امید، علی‌اصغر کشاورزیان نشان طلا، برنا نقیه نشان نقره و امیرعلی مسائلی نشان برنز را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی بزرگسالان، فرشاد دادفر با عملکردی موفق عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان با این نتایج و تداوم روند موفقیت‌آمیز خود، جایگاهش را در صدر جدول لیگ برتر سه‌گانه باشگاه‌های کشور مستحکم کرد.