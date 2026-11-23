همزمان با هفته بسیج، ۲۸۶ بسته معیشتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان عباس‌آباد تهیه شد تا میان خانواده‌های نیازمند توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ رحیمی فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد گفت: ۲۸۶ بسته معیشتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال همزمان با هفته بزرگداشت بسیج و با شعار بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان تهیه شده است.

وی افزود: این بسته‌ها با مشارکت بسیج سازندگی سپاه و همراهی ادارات، نهادها، مدیران و خیران شهرستان در قالب رزمایش کمک مؤمنانه آماده شده و میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه عباس‌آباد با تأکید بر تداوم این حرکت جهادی گفت: کمک‌های مؤمنانه با مشارکت بسیجیان، ادارات، مدیران و نهاد‌های شهرستان تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند برطرف شود.

در این رزمایش، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، بخشدار سلمان‌شهر، نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهرستان و رؤسای ادارات بهزیستی، کتابخانه‌های عمومی، کمیته امداد، هلال‌احمر و بسیج سازندگی حضور داشتند.