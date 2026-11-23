حاج‌خانم شهسواری، همسر شهید علیرضا آزادپور، با فعالیت‌های خودجوش دینی و فرهنگی برای بانوان و حضور در تجمعات شبانه آبادان، همچنان راه و آرمان‌های همسر شهیدش را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛حاج‌خانم شهسواری، همسر شهید علیرضا آزادپور، از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس و از مؤسسان کمیته انقلاب اسلامی شهرستان آبادان، سال‌ها پس از شهادت همسرش همچنان در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت فعالیت می‌کند.

این بانوی آبادانی با حضور فعال در پایگاه مقاومت بسیج مسجد محل، به‌صورت خودجوش برنامه‌های مختلف دینی و فرهنگی ویژه بانوان برگزار می‌کند و زمینه مشارکت بانوان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی را فراهم می‌سازد.

حضور پرشور در راهپیمایی‌ها و تجمعات شبانه آبادان، در کنار دیگر بانوان مسجد، از دیگر فعالیت‌های این بانوی بسیجی است.

حاج‌خانم شهسواری با تداوم این فعالیت‌ها نشان داده است که راه شهدا تنها در خاطره‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه می‌توان با حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، آن را ادامه داد.