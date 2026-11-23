به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابت‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که در ۳ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه ۲ تیم به همراه دو تیم سوم برتر گروه‌ها راهی دور یک چهارم نهایی شدند. برای اولین بار مسابقات به جای دو سال یک بار هر سال برگزار شد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

گروه یک:

تیم‌های ژاپن با ۹ و بحرین با ۴ امتیاز اول و دوم شدند و تیم تایلند با ۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و هر سه تیم صعود کردند. تیم عراق بدون امتیاز چهارم و حذف شد.

گروه دو:

ایران ۷ - ۲ لبنان (استادیوم مموریز بیچ - داور: ولید محمد از بحرین)

برای ایران محمد علی مختاری و حمید معصومی زاده ۲ گل و مهدی شیرمحمدی، موحد محمدپور، سید مهدی میر جلیلی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

تیم ایران پیش از این ۹ - ۲ تیم افغانستان و ۱۰ - ۲ تیم ویتنام را شکست داد.

ویتنام ۲ - ۵ افغانستان

تیم‌های ایران (قهرمان دوره قبل) با ۹ و لبنان با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های افغانستان با ۳ و ویتنام بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.

گروه سه:

عمان ۶ - ۱ امارات

عربستان ۵ - ۱ ازبکستان

تیم‌های عمان با ۹، عربستان با ۴ و امارات با ۳ امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند. تیم ازبکستان بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و حذف شد.

در جدول تیم‌های سوم تیم‌های تایلند و امارات با ۳ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند و تیم افغانستان بدون امتیاز سوم و حذف شد.

برنامه - یک چهارم نهایی - چهارشنبه ۴ آذر:

ایران (قهرمان دوره قبل) - عربستان (ساعت ۱۰:۳۰ - استادیوم بان نام خِم آره نا)

عمان - تایلند

بحرین - لبنان

ژاپن - امارات

تیم داوری ایران متشکل از مهران خلیلی و جواد فلاحی نیز در این رقابت‌ها حضور دارند که پیش از این بازی عمان و ازبکستان را در دور گروهی قضاوت کردند.

در جدول گلزنان تاکویا آکاگوما از ژاپن با ۶ گل در صدر است و راتافونگ نادی از تایلند با ۵ گل دوم است.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم‌های ایران، عمان و ژاپن اول تا سوم شدند.

در تاریخ فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ایران با ۴ قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با ۳ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و امارات با ۲ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم عمان با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده چهارم قرار دارد و بحرین نیز یک بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان شده است.

تیم ایران ۴ قهرمانی در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ کسب کرده است و ۵ مقام سومی نیز در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ دارد. تیم ایران در سال ۲۰۰۹ نیز چهارم شد و در سال ۲۰۱۹ در یک چهارم نهایی حذف و هفتم شد.