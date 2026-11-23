فوتبال ساحلی جام ملتهای آسیا؛ عربستان حریف ایران در یک چهارم
دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال ساحلی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ امروز در فانگ نگای تایلند پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابتها ۱۲ تیم حضور دارند که در ۳ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه ۲ تیم به همراه دو تیم سوم برتر گروهها راهی دور یک چهارم نهایی شدند. برای اولین بار مسابقات به جای دو سال یک بار هر سال برگزار شد.
نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
گروه یک:
تیمهای ژاپن با ۹ و بحرین با ۴ امتیاز اول و دوم شدند و تیم تایلند با ۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و هر سه تیم صعود کردند. تیم عراق بدون امتیاز چهارم و حذف شد.
گروه دو:
ایران ۷ - ۲ لبنان (استادیوم مموریز بیچ - داور: ولید محمد از بحرین)
برای ایران محمد علی مختاری و حمید معصومی زاده ۲ گل و مهدی شیرمحمدی، موحد محمدپور، سید مهدی میر جلیلی هر کدام یک گل به ثمر رساندند.
تیم ایران پیش از این ۹ - ۲ تیم افغانستان و ۱۰ - ۲ تیم ویتنام را شکست داد.
ویتنام ۲ - ۵ افغانستان
تیمهای ایران (قهرمان دوره قبل) با ۹ و لبنان با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای افغانستان با ۳ و ویتنام بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
گروه سه:
عمان ۶ - ۱ امارات
عربستان ۵ - ۱ ازبکستان
تیمهای عمان با ۹، عربستان با ۴ و امارات با ۳ امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند. تیم ازبکستان بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و حذف شد.
در جدول تیمهای سوم تیمهای تایلند و امارات با ۳ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند و تیم افغانستان بدون امتیاز سوم و حذف شد.
برنامه - یک چهارم نهایی - چهارشنبه ۴ آذر:
ایران (قهرمان دوره قبل) - عربستان (ساعت ۱۰:۳۰ - استادیوم بان نام خِم آره نا)
عمان - تایلند
بحرین - لبنان
ژاپن - امارات
تیم داوری ایران متشکل از مهران خلیلی و جواد فلاحی نیز در این رقابتها حضور دارند که پیش از این بازی عمان و ازبکستان را در دور گروهی قضاوت کردند.
در جدول گلزنان تاکویا آکاگوما از ژاپن با ۶ گل در صدر است و راتافونگ نادی از تایلند با ۵ گل دوم است.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیمهای ایران، عمان و ژاپن اول تا سوم شدند.
در تاریخ فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا تیم ایران با ۴ قهرمانی و ۵ سومی رکورد دار است و تیمهای ژاپن با ۳ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۲ سومی در رده دوم و امارات با ۲ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم عمان با یک قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده چهارم قرار دارد و بحرین نیز یک بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان شده است.
تیم ایران ۴ قهرمانی در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ کسب کرده است و ۵ مقام سومی نیز در سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ دارد. تیم ایران در سال ۲۰۰۹ نیز چهارم شد و در سال ۲۰۱۹ در یک چهارم نهایی حذف و هفتم شد.