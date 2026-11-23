رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان به همراه استاندار این استان، با حضور در دیوان محاسبات کشور، با سید احمدرضا دستغیب رئیس کل و همچنین دادستان و معاونان این نهاد نظارتی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در این نشست تخصصی که با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های استان، به‌ویژه در حوزه آب و منابع آبی و کشاورزی برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله منابع و اعتبارات بودجه‌ای بخش آب، خسارت‌های وارده ناشی از کم آبی به کشاورزان، حقوق دولتی معادن، طرح‌های آبرسانی مصوب در قوانین بودجه‌ای، حسابرسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، احداث قطار سریع‌السیر، ایمنی جاده‌ها و حذف هزینه‌های غیرضروری در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و منابع و ذخایر کشور اظهار داشت: منابع و ظرفیت‌های لازم در کشور وجود دارد و از نظر ذخایر و مواد اولیه، کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است. حتی در شرایط جنگ نیز وضعیت فروش نفت و انتقال ارز مطلوب بوده که این موضوع اتفاقی مهم و امیدوارکننده به شمار می‌رود.

دستغیب با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از گزارش‌های نظارتی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، اعلام کرد: مقرر شده برش استانی گزارش تفریغ بودجه در اختیار مجمع نمایندگان استان‌ها قرار گیرد تا در بررسی مسائل و پیگیری مطالبات استان استفاده شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به در دست تهیه بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف بهره‌برداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تدوین این لایحه، زودتر از موعد مقرر در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.

دکتر دستغیب با مثبت ارزیابی کردن این نشست و تاکید بر نگاه کلان نمایندگان استان به مسائل کشور و منطقه افزود: یکی از بهترین جلساتی که با مجامع نمایندگان استان‌ها برگزار شده، همین نشست بود؛ چرا که نمایندگان با نگاهی کلان به طرح مسائل و چالش‌ها پرداختند و هیچ موضوعی مهم‌تر از رسیدگی به مسائل اساسی و معیشتی مردم و نیرو‌های مسلح نیست.

وی همچنین بر ضرورت مطالبه‌گری در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های شبه‌دولتی و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و خواستار تهیه گزارش‌های لازم در این حوزه شد. مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها باید با رویکرد استانی دنبال شود. نگاه استانی به مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها می‌تواند زمینه هدایت این منابع به سمت حل مسائل و مشکلات هر استان را فراهم کند.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه آمار و اطلاعات دقیق را از الزامات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صحیح در کشور دانست و تصریح کرد: دسترسی به آمار و ارقام دقیق، زمینه اتخاذ تصمیم‌های درست را فراهم می‌کند و به تقویت حکمرانی مالی کشور می‌انجامد.

در پایان این نشست، استاندار اصفهان و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه، مباحث مطرح‌شده و بررسی‌های صورت‌گرفته را مفید و کاربردی ارزیابی کردند و بر نقش این تعاملات در پیگیری مطالبات و رفع مشکلات استان تاکید داشتند.