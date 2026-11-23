شهروند خبرنگاران این هفته به انعکاس مطالبات مردمی درباره وضعیت نامناسب میدان شهرک حمید اراک، آلایندگی نیروگاه و کیفیت پایین آسفالت کوچه‌های راستین و وصال ۸ پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته این هفته شهروند خبرنگار، مشکلات و مطالبات شهروندان اراکی از جمله وضعیت نامناسب میدان شهرک حمید، آلایندگی نیروگاه و کیفیت نامطلوب آسفالت کوچه‌های راستین و وصال ۸ منعکس شده است.

شهروندان با ارسال تصاویر و گزارش‌های خود، خواستار رسیدگی مسئولان به این مشکلات و رفع موانع و نارسایی‌های موجود شدند.

شهروند خبرنگار، صدای مردم؛ طرح مطالبات از شما، پیگیری با شهروند خبرنگار و پاسخ از مسئولان.