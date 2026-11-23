به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس آلمان روز دوشنبه اعلام کرد گزارش‌هایی از ارسال تهدید بمب گذاری در مدارس دریافت کرده است، اگر چه به نظر می‌رسد هیچ «خطر ملموسی» وجود ندارد.

این تهدید یک هفته پس از یک سری تهدید‌های دروغین بمب گذاری در مدارس سراسر اروپا صورت می‌گیرد.

پلیس آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۴۵۰ مدرسه در ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب غربی این کشور این تهدید‌ها را دریافت کرده‌اند.

دفاتر پلیس در ایالت شرقی تورینگن Thuringe و راینلاند-فالتز Rhénanie-Palatinat در غرب نیز گزارش دادند که «تعداد زیادی» مدرسه در این دو منطقه تهدید بمب گذاری دریافت کرده‌اند که جدی تلقی نشده است. پلیس راینلاند-فالتز در بیانیه‌ای توضیح داد: «در این ایمیل‌ها که اکثر آنها شبیه هم هستند، نویسندگانی که هنوز ناشناس هستند، ادعا می‌کنند که وسایل انفجاری را در ساختمان‌های مدارس قرار داده‌اند و تهدید به انفجار آنها می‌کنند».

بر اساس این بیانیه، پلیس «مردم را به آرامش فرا خواند» و از مدارس خواست که هرگونه تهدیدی را گزارش دهند، بدون اینکه مشخص کند در حال حاضر چه اقداماتی باید انجام گیرد.

چند هفته است که اروپا شاهد مجموعه‌ای از تهدید‌های دروغین بمب گذاری در مدارس و هواپیما‌ها و همچنین حملات سایبری به سامانه‌های برودتی سوپرمارکت‌ها بوده است. این موارد می‌تواند بخشی از یک کارزار جنگ ترکیبی باشد، اگر چه به دلیل کمبود شواهد، این موضوع به طور قطعی ثابت نشده است. در بیشتر کشورها، پس از تخلیه‌های گسترده در اواسط نوامبر در چند کشور از جمله ایتالیا، مقامات دیگر تخلیه مدارس را ضروری نمی‌دانند، پلیس دانمارک نیز روز دوشنبه تهدید‌های بمب گذاری در مدارس را «بی اساس» دانست.