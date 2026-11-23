صیانت از حقوق عامه، آزادسازی اراضی ساحلی، رفع موانع طرح‌های عمرانی و حمایت از تولید، محورهای بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران با بازدید از طرح‌های ساحلی، راه‌سازی، زیرساختی و صنعتی برگزار شد و در جریان آن، مسئولان قضایی آخرین وضعیت اجرای طرح‌ها و موانع حقوقی و اجرایی آنها را بررسی کردند.

در بخش صیانت از حقوق عامه، جاده ساحلی چالوس به بهره‌برداری رسید؛ مسیری که با هدف تسهیل تردد و دسترسی عمومی مردم به ساحل اجرا شده است. رئیس کل دادگستری مازندران نیز با تأکید بر ضرورت توسعه این مسیر از رامسر تا بابلسر، از شناسایی ۲۰ هکتار اراضی ساحلی در شهرستان عباس‌آباد خبر داد که ۱۱ هکتار آن با ورود دستگاه قضایی و دستور دادستان از تصرف خارج شده است.

جاده ساحلی سلامت کلارآباد به طول سه کیلومتر نیز با هدف تسهیل دسترسی خانواده‌ها به دریا، توسعه گردشگری و جلوگیری از تعرض به اراضی ساحلی افتتاح شد.

در حوزه راه‌سازی، روند تعریض محور کندوان در محدوده مرزن‌آباد بررسی شد؛ طرحی به طول شش کیلومتر که حدود پنج کیلومتر آن پیشرفت داشته و چهارخطه می‌شود. همچنین تونل کمرزرد با پیگیری دستگاه قضایی در کمتر از شش ماه احداث و ایمن‌سازی شد تا خطر ریزش سنگ و خاک در یکی از نقاط حادثه‌خیز جاده چالوس کاهش یابد.

اجرای طرح محور کندوان و تونل مکارود به طول ۱۶ کیلومتر، شامل چهار تونل و هشت پل، از دیگر طرح‌های بررسی‌شده بود. بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری مازندران، تکمیل هفت و نیم کیلومتر از این محور تا پایان سال در برنامه قرار دارد.

در بازدید از آزادراه قائم‌شهر ـ ساری نیز آخرین وضعیت اجرای این طرح با پیشرفت فیزیکی ۳۸ درصدی بررسی شد. تاکنون ۶۵ درصد اراضی قطعه نخست تملک شده و رئیس کل دادگستری مازندران بر حمایت قضایی از مجریان طرح و رفع موانع حقوقی برای تملک حدود هشت هزار مترمربع زمین باقی‌مانده تأکید کرد.

در بندر امیرآباد، سخنگوی قوه قضائیه بر همراهی دستگاه قضایی با دولت برای تسهیل ورود، ترخیص و توزیع کالا تأکید کرد. رئیس کل دادگستری مازندران نیز از رفع مشکل ترخیص خودرو‌های دپوشده خبر داد و اعلام کرد در حال حاضر کالای اساسی متروکه‌ای در این بندر وجود ندارد.

کارخانه نساجی قائم‌شهر نیز از دیگر مقصد‌های این تور نظارتی بود. در این بازدید، موضوع واگذاری مجموعه و صیانت از حقوق بیت‌المال بررسی شد. پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، گفت: پرونده حقوقی مربوط به واگذاری کارخانه در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و همزمان، حفظ حقوق اشخاص و دولت مورد توجه قرار دارد.

در حال حاضر حدود ۶۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند و راه‌اندازی خطوط تولید نساجی شماره یک و سه می‌تواند زمینه اشتغال بیشتر را فراهم کند.

بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضائیه در مازندران با هدف پیگیری مطالبات مردم، صیانت از بیت‌المال، رفع موانع حقوقی و حمایت از طرح‌های عمرانی و اقتصادی برگزار شد.