کارخانه فرآوری سرب و روی با سرمایه گذاری بیش از ۴ همت و ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن محصول در ساریگل خراسان شمالی ساخته می شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، کلنگ ساخت کارخانه فرآوری معدن سرب و روی آلبلاغ خراسان‌شمالی با حضور سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان و استاندار خراسان‌شمالی و مسولان استان به زمین شد.

پیش بینی شده این کارخانه برای ۲۵۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و ۵۰۰ نفر غیرمستقیم شغل ایجاد کند و زمین آن ۲۴ هکتار است و ۳۰ درصد از سهام این شرکت به مردم استان اختصاص می‌یابد.

این طرح با هدف تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در منطقه اجرا می‌شود و یکی از برنامه‌های توسعه صنایع معدنی در خراسان‌شمالی به شمار می‌رود.

برای اجرای این مجموعه صنعتی بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و محل احداث واحد‌های فرآوری در اراضی دولت‌آباد در نظر گرفته شده است.

این طرح با مشارکت مجموعه‌های وابسته به فولاد مبارکه و در چارچوب برنامه توسعه شرکت معدنی و صنعتی سرب و روی ساریگل دنبال می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کارخانه فرآوری آلبلاغ ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار تن شمش روی و ۲ هزار تن کنسانتره سرب را خواهد داشت.

این ظرفیت مربوط به محصولات نهایی کارخانه است و با میزان استخراج ماده معدنی از معدن تفاوت دارد؛ همچنین میزان تولید واقعی به عیار و ترکیب کانی‌شناسی مواد ورودی و راندمان فرآوری وابسته خواهد بود.

ایجاد این واحد صنعتی می‌تواند زمینه انتقال بخشی از فعالیت‌های معدنی استان به مراحل پایین‌دستی را فراهم کند و با افزایش ارزش افزوده مواد استخراج‌شده، فرصت‌های جدیدی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و اشتغال در شهرستان اسفراین ایجاد کند.

معدن سرب و روی آلبلاغ در محدوده منطقه حفاظت‌شده ساریگل واقع شده و بر اساس اطلاعات شناسنامه معدنی، ۵۰۰ هزار تن ذخیره قطعی و یک میلیون و ۳۴۶ هزار تن ذخیره احتمالی دارد که مجموع ذخایر قطعی و احتمالی آن به یک میلیون و ۸۴۶ هزار تن می‌رسد.

ظرفیت اسمی استخراج سالانه این معدن ۵۰ هزار تن و عیار متوسط گزارش‌شده روی آن حدود ۳۰ درصد و سرب یک‌دهم و ۹ دهم درصد است.

در راستای شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌های معدنی آلبلاغ، برنامه اکتشافی تکمیلی با پیش‌بینی حدود ۲۰ هزار متر حفاری و عمق متوسط ۱۵۰ متر در حال اجراست.

بر اساس اطلاعات اعلام‌ شده از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان‌شمالی ، بیش از ۵۰ درصد عملیات حفاری این طرح انجام شده است.

تکمیل اکتشافات، علاوه بر روشن‌تر شدن میزان ذخایر قابل استخراج، مبنای طراحی معدن، تعیین ظرفیت اقتصادی بهره‌برداری و برنامه‌ریزی برای تامین خوراک واحد فرآوری خواهد بود.