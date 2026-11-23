\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u00a0\u06f5\u06f5 \u0645\u0627\u062f\u0631\u00a0 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0632 \u0635\u0628\u0631 \u062d\u0636\u0631\u062a\u200c \u0627\u0645 \u0627\u0644\u0628\u0646\u06cc\u0646 (\u0633) \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n \n