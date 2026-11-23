برنامه «جورواجور» رادیو جوان با تکیه بر توانمندی، خلاقیت و مشارکت مستقیم نوجوانان، فرصتی برای تجربه حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای و پرورش استعداد‌های نسل آینده فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «جورواجور» برنامه‌ای شاد، پویا و نوجوان‌محور است که با شعار «توسط نوجوانان، برای نوجوانان» تولید و پخش می‌شود.

ویژگی متمایز این برنامه ، حضور نوجوانان نه‌فقط در جایگاه مخاطب، بلکه به‌عنوان عوامل اصلی تولید محتواست.

در «جورواجور»، نوجوانان با مشارکت در ایده‌پردازی ، نویسندگی ، گویندگی، گزارشگری و اجرای بخش‌های مختلف، فرصت می‌یابند توانایی‌های خود را در محیط واقعی تولید یک برنامه رادیویی محک بزنند و تجربه کنند.

این برنامه با پرداختن به موضوعاتی همچون مهارت‌های زندگی، روابط اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، هویت فردی و اجتماعی و دغدغه‌های نسل نوجوان ، تلاش می‌کند فضایی برای گفت‌و‌گو، تبادل تجربه و بیان آزادانه دیدگاه‌های این گروه سنی فراهم کند.

یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های «جورواجور»، حرکت فراتر از تولید یک برنامه رادیویی و توجه به استعدادیابی و تربیت نیروی انسانی برای آینده رسانه است.

در این برنامه، نوجوانان با پذیرش مسئولیت‌های واقعی در فرایند تولید، علاوه بر آشنایی با اصول برنامه‌سازی ، مهارت‌هایی همچون کار گروهی ، تفکر خلاق ، قدرت بیان ، تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای را فرا می‌گیرند.

لیدا عرفانیان، تهیه‌کننده و سردبیر برنامه «جورواجور»، با تأکید بر اهمیت اعتماد به توانایی نوجوانان، رویکرد اصلی این برنامه را ایجاد فرصت برای تجربه‌اندوزی و پرورش استعداد‌های رسانه‌ای عنوان می‌کند.

عرفانیان درباره اهداف این برنامه گفت : نگاه من به جورواجور صرفاً تولید یک برنامه برای آنتن رادیو نیست. معتقدم اگر قرار است رسانه در آینده از نیرو‌های خلاق، توانمند و آشنا با نیاز‌های نسل جدید برخوردار باشد، باید از امروز به نوجوانان اعتماد کنیم و فرصت تجربه واقعی را در اختیارشان قرار دهیم.

وی افزود: در جورواجور تلاش کرده‌ایم نوجوانان فقط اجراکننده ایده‌های بزرگ‌تر‌ها نباشند، بلکه خودشان فکر کنند، ایده بدهند، محتوا تولید کنند و مسئولیت کارشان را بپذیرند. نقش من به‌عنوان تهیه‌کننده و سردبیر، هدایت، آموزش و فراهم‌کردن بستری است که استعداد‌های آنان شناسایی و شکوفا شود.

به گفته عرفانیان، «جورواجور» را می‌توان کارگاهی زنده برای آموزش عملی رسانه دانست؛ فضایی که در آن نوجوانان با تجربه مستقیم تولید برنامه، برای حضور حرفه‌ای در عرصه رسانه آماده می‌شوند.

برنامه «جورواجور» از نوجوانان خلاق و علاقه‌مند به گویندگی، نویسندگی، گزارشگری، ایده‌پردازی و تولید محتوای رسانه‌ای دعوت می‌کند تا توانایی‌های خود را در این عرصه تجربه کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارتباط با عوامل برنامه و اعلام آمادگی برای همکاری، از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۳۵۲۹۵۱۲۵۰ پیام ارسال کنند.

«جورواجور» تلاشی برای شنیده‌شدن صدای نسل نوجوان و سرمایه‌گذاری بر آینده رسانه است؛ جایی که نوجوانان امروز، با زبان و نگاه خود روایت می‌کنند و برای تبدیل‌شدن به برنامه‌سازان حرفه‌ای فردا آماده می‌شوند.