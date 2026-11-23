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مرحله جدید طرح محله محوری و حکمرانی محلی در گرامیداشت هفته بسیج امروز همزمان با سراسر کشور در تبریز هم با حضور فرماندهان، مسئولان و مدیران ارشد استانی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان در مراسم رونمایی از این طرح، بهره گیری از خرد جمعی را مهمترین عامل حل مشکلات اجتماعی برشمرد و گفت: با چنین رویکردی، هم مشکلات جامعه به درستی حل و فصل میشود و هم هدف نهایی که همانا ایجاد وحدت و انسجام میان آحاد جامعه است، حاصل میشود و با اجماع آنها، پویایی و پیشرفت جامعه هم شتاب میگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل افزود: مساجد هم که همواره در برهههای مختلف، مرکز بسیاری از اقدامات و تحرکات جامعه اسلامی ما بوده است امروز هم میتواند همچون گذشته به کانون خیر و برکت تبدیل شود به طوری که در قالب طرح محله محوری و حکمرانی محلی، میتوان با بهره گیری از ظرفیتهای محلی و مشارکت مردم محلات، اداره امور محلهها را به دست ساکنان سپرد و به یقین در چنین قالبی آن هم با پشتیبانی نهادها و مجموعههای مختلف دولتی هم مشکلات به خوبی و با سرعت و اشراف کامل رفع و رجوع میشود و هم از بروز بسیاری مشکلات دیگر جلوگیری میشود.
استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: طرح محله محوری و حکمرانی محلی آمیخته با آموزههای اخلاقی، دینی و اعتقادی پایه ریزی شده و میتواند به عنوان چراغ راهنما و الگویی مناسب، در حل مشکلات جامعه به خصوص در شرایط کنونی اثرگذار باشد.
بهرام سرمست افزود: مردم آذربایجان شرقی همواره در امور خیرخواهانه پیش قدم بودهاند و محل بروز و نمود اعمال خیرخواهانه اغلب آنها هم از مساجد بوده است چه در دوران جنگ تحمیلی، چه دوران همه گیری کرونا و چه در دیگر شرایط، و همان اقدامات موجی از وفاق و همدلی را در جامعه ساری و جاری کرده است.
وی ادامه داد: بنا داریم در قالب طرح محله محوری و حکمرانی محلی، همه افرادی را که در جایگاه خود اثرگذار بوده و با مناعت طبع، منافع دیگران را به منافع خود ترجیح میدهند شناسایی کرده و با مشارکت آنها، مشکلات محلات را احصا و حل و فصل کنیم چرا که معتقدیم ساکنان هر محله، به مشکلات و معضلات آن محله اشراف کامل دارند و میتوانند در حل آنها هم اثرگذاری لازم را داشته باشند.