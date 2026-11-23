به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده‌ ولی فقیه در استان در مراسم رونمایی از این طرح، بهره گیری از خرد جمعی را مهم‌ترین عامل حل مشکلات اجتماعی برشمرد و گفت: با چنین رویکردی، هم مشکلات جامعه به درستی حل و فصل می‌شود و هم هدف نهایی که همانا ایجاد وحدت و انسجام میان آحاد جامعه است، حاصل می‌شود و با اجماع آنها، پویایی و پیشرفت جامعه هم شتاب می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل افزود: مساجد هم که همواره در برهه‌های مختلف، مرکز بسیاری از اقدامات و تحرکات جامعه‌ اسلامی ما بوده است امروز هم می‌تواند همچون گذشته به کانون خیر و برکت تبدیل شود به طوری که در قالب طرح محله محوری و حکمرانی محلی، می‌توان با بهره گیری از ظرفیت‌های محلی و مشارکت مردم محلات، اداره امور محله‌ها را به دست ساکنان سپرد و به یقین در چنین قالبی آن هم با پشتیبانی نهاد‌ها و مجموعه‌های مختلف دولتی هم مشکلات به خوبی و با سرعت و اشراف کامل رفع و رجوع می‌شود و هم از بروز بسیاری مشکلات دیگر جلوگیری می‌شود.

استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: طرح محله محوری و حکمرانی محلی آمیخته با آموزه‌های اخلاقی، دینی و اعتقادی پایه ریزی شده و می‌تواند به عنوان چراغ راهنما و الگویی مناسب، در حل مشکلات جامعه به خصوص در شرایط کنونی اثرگذار باشد.

بهرام سرمست افزود: مردم آذربایجان شرقی همواره در امور خیرخواهانه پیش قدم بوده‌اند و محل بروز و نمود اعمال خیرخواهانه‌ اغلب آنها هم از مساجد بوده است چه در دوران جنگ تحمیلی، چه دوران همه گیری کرونا و چه در دیگر شرایط، و همان اقدامات موجی از وفاق و همدلی را در جامعه ساری و جاری کرده است.

وی ادامه داد: بنا داریم در قالب طرح محله محوری و حکمرانی محلی، همه‌ افرادی را که در جایگاه خود اثرگذار بوده و با مناعت طبع، منافع دیگران را به منافع خود ترجیح می‌دهند شناسایی کرده و با مشارکت آنها، مشکلات محلات را احصا و حل و فصل کنیم چرا که معتقدیم ساکنان هر محله، به مشکلات و معضلات آن محله اشراف کامل دارند و می‌توانند در حل آنها هم اثرگذاری لازم را داشته باشند.