طرح امید با هدف تأمین مسکن خانوار‌های کم‌درآمد در مناطق شهری و روستایی کشور، برای خانه‌دار شدن خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح امید با هدف تأمین مسکن خانوار‌های کم‌درآمد در مناطق شهری و روستایی کشور اجرا می‌شود.

این طرح با مشارکت متقاضیان و دستگاه‌های حمایتی و با پرداخت تسهیلات از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، زمینه خانه‌دار شدن خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی را فراهم می‌کند.

طرح امید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های حمایتی و تسهیلات بنیاد مسکن، در راستای حمایت از اقشار محروم و تسهیل دسترسی آنان به مسکن مناسب اجرا می‌شود.