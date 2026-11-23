به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز اعلام کرد: «یکی از حاضران در کنسرت، پس از تخلیه سالن «کو-آپ لایو» (Co-op Live) در منچستر به دلیل وقوع یک حادثه بزرگ از مشاهده «صحنه‌هایی بسیار نگران‌کننده» خبر داد.

بیش از ۵۰ نفر در محل تحت درمان قرار گرفتند و به عنوان اقدامی احتیاطی، عملیات «پاکسازی» انجام شد.

بیش از ۱۲ هزار نفر از بزرگترین سالن سرپوشیده (آرنا) بریتانیا به علت انتشار یک «ماده ناشناخته» تخلیه شدند، تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز افرادی را نشان می‌دهد که هنگام خروج از محل سرفه می‌کنند و جلوی دهان خود را پوشانده‌اند، پلیس در ابتدا احتمال داد که شاید از گاز اشک‌آور استفاده شده باشد، اما بعداً به وجود یک «ماده ناشناخته» اشاره کرد.

سازمان اورژانس منطقه شمال غربی (North West Ambulance Service) اعلام کرد که بیش از ۵۰ نفر که برخی از آنها دچار علائم چشمی و تنفسی شده بودند در همان محل تحت درمان قرار گرفتند، این سازمان یک تیم واکنش ویژه برای محیط‌های خطرناک به محل اعزام کرد و افزود: به عنوان اقدامی احتیاطی عملیات «پاکسازی» انجام شده و یک نفر نیز به بیمارستان منتقل شده است.

سازمان اورژانس انگلیس اعلام کرد: «هر کسی که در رویداد دیشب حضور داشته و پس از آن متوجه بروز عوارض یا بیماری شده است باید به پزشک مراجعه کند.»

استف پارکر، معاون رئیس پلیس اظهار داشت: اعلام وضعیت «حادثه بزرگ» (Major Incident) به ما این امکان را داد تا اطمینان حاصل کنیم که نیرو‌های امدادی و نهاد‌های همکار می‌توانند به سرعت و به طور مؤثر با یکدیگر همکاری کنند تا واکنشی ایمن و هماهنگ داشته باشند.

اکنون بررسی‌های دقیق را آغاز خواهیم کرد تا مشخص شود این ماده چه بوده و این حادثه چگونه رخ داده است، مجموعه «کو-آپ لایو» (Co-op Live) اعلام کرد که «حادثه‌ای در میان جمعیت» رخ داده و آنها در حال همکاری با پلیس هستند تا علت را شناسایی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.