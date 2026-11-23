به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، واکنش اهالی ادب به خبر درگذشت رضا امیرخانی نویسنده نام آشنای ادبیات داستانی معاصر ادامه دارد.

محمد حقی ناشر و فعال فرهنگی هم با نوشتن یک‌یادداشت در این زمینه نوشت:

«انالله و انا الیه راجعون»

رضا امیرخانی؛ مردی که برای کتاب زندگی می‌کرد

امروز، وقتی خبر درگذشت رضا امیرخانی منتشر شد، ذهنم بی‌اختیار به سال‌های دور برگشت؛ به حوالی سال ۱۳۸۷ و روز‌هایی که تازه فعالیت‌های جدی‌مان را در حوزه کتاب آغاز کرده بودیم. خبر رفتن او برای من فقط خبر درگذشت یک نویسنده شناخته‌شده نبود؛ یادآور سال‌هایی از زندگی‌ام بود که با آثارش، خاطرات دیدار‌ها و نشست‌ها و همراهی و بزرگواری‌اش گره خورده است.

صالحی: امیرخانی جهان روایی ویژه خویش را آفرید

برای ما رضا امیرخانی اسم کوچکی نبود. بخش مهمی از تجربه داستان‌خوانی نسل ما با آثار او شکل گرفته بود. من خودم داستان‌سیستان را حوالی سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳ خوانده بودم و بعد، یکی پس از دیگری، سراغ کتاب‌های دیگرش رفته بودم؛ بنابراین قرار بود به دیدار نویسنده‌ای برویم که آثارش را دوست داشتیم و برایش احترام زیادی قائل بودیم.

او حق بزرگی بر گردن داستان ایرانی، رمان فارسی و مخاطبان کتاب‌خوان این سرزمین دارد. برای من هم این حق، فقط به کتاب‌هایی که از او خوانده‌ام محدود نمی‌شود؛ بخشی از آن به خاطراتی برمی‌گردد که از رفاقت، همراهی و بزرگواری‌اش در سال‌های فعالیت فرهنگی دارم.

بعضی آدم‌ها را باید از روی کتاب‌هایشان شناخت و بعضی را از روی رفتارشان. خوشحالم که فرصت داشتم رضا امیرخانی را از هر دو زاویه بشناسم.

یادش گرامی و نامش ماندگار.»