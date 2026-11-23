رتبه ۱۳ در تولید برق؛ اما رتبه ۱۳۰ در تنوع سبد انرژی
عضو شورای عالی انرژی کشور گفت: ایران با دارا بودن بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید، در جایگاه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ برق و رتبه ۱۳۰ جهان در زمینه تنوع سبد انرژی قرار دارد که این موضوع، امنیت تأمین برق را با چالش مواجه میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی انرژی کشور با حضور در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به تنوع سبد تولید برق در کشور گفت: در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، شبکه برق کشور با حملات گستردهای مواجه شد که منجر به آسیب دیدن حدود دو هزار نقطه از شبکه و از دست رفتن ۴۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید شد. با این حال، با تلاش بیوقفه و ایستادگی پرسنل توانمند صنعت برق، پایداری شبکه حفظ شد، بهگونهای که مردم کشور حتی قطعی برق ناشی از این حملات را احساس نکردند.
وی با بیان اینکه هم اکنون، حدود ۸۰ درصد تولید برق از طریق نیروگاه برق حرارتی است، افزود: سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در دو سال اخیر از سطح یک درصد به حدود ۵ درصد ارتقا یافته است و این در حالی است که میانگین جهانی سهم نیروگاههای تجدیدپذیر در سبد انرژی، حدود ۱۵ درصد است. برنامه هفتم پیشرفت، توسعه این بخش را تا سهم ۱۰ درصدی هدفگذاری کرده است.
حسینی تصریح کرد: ایران با دارا بودن بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید، در جایگاه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ برق در جهان قرار دارد اما متاسفانه تنوع در سبد تولید برق کشور بسیار پایین است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس آخرین گزارشها، ایران در رتبه ۱۳۰ جهان در زمینه تنوع سبد انرژی قرار دارد که این موضوع، امنیت تأمین برق را با چالش مواجه میکند.
ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور در دو سال بیش از ۸ برابر شد
حمیدرضا عظیمی، مشاور عالی و سرپرست معاونت برنامهریزی ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از حدود هزار و ۲۰۰ مگاوات پیش از سال ۱۴۰۳، به بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده است؛ در این میان، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی با رشدی بیش از ۸ برابری، از ۷۳۰ مگاوات در مرداد ۱۴۰۳ به حدود ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
وی افزود: صدور مصوبه شورای اقتصاد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، نقش مهمی در تأمین تجهیزات و شتاببخشی به اجرای طرحهای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر داشته است. این منابع در قالب قراردادهای طرح و اجرا و تأمین تجهیزات، در اختیار متقاضیان قرار گرفته و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کرده است.
سرپرست معاونت برنامهریزی ساتبا بیان کرد: برنامهریزی شده است ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا اوج بار سال آینده، یعنی خرداد ۱۴۰۶، به ۱۲ هزار مگاوات برسد. در همین زمینه، بیش از ۳۵۰ پروژه در سراسر کشور تعریف شده و بخش خصوصی اجرای این طرحها را پیگیری میکند.
افزایش سهم برق تجدیدپذیر ادارات به ۴۰ درصد از سال ۱۴۰۷
احسان ذبیحزاده، سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه بر اساس تکالیف قانونی، دستگاههای اجرایی موظفاند علاوه بر کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق، ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، گفت: با این حال، تاکنون پیشرفت قابل توجهی در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از سوی ادارات حاصل نشده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، دستگاههایی که به تعهد خود عمل نکنند، باید هزینه برق معادل سهم تعیینشده را با نرخ برق تجدیدپذیر پرداخت کنند. منابع حاصل نیز برای خرید برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص مییابد.
سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد: طبق مصوبه جدید، از سال ۱۴۰۷ سهم تأمین برق تجدیدپذیر دستگاههای اجرایی از ۲۰ به ۴۰ درصد افزایش مییابد. برای رفع محدودیت برخی ادارات در احداث نیروگاه به دلیل پایین بودن میزان مصرف برق، امکان تجمیع چند دستگاه اجرایی و احداث نیروگاه مشترک فراهم شده است تا ادارات بتوانند بهصورت مشارکتی به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح «بام نیرو» در ساختمانهای دولتی و شهرکهای صنعتی
غلامرضا هوائی، کارشناس ارشد انرژی گفت: استفاده از ظرفیت پشتبام منازل، ساختمانهای تجاری و صنعتی برای نصب صفحههای خورشیدی، میتواند به افزایش تولید برق و کاهش ناترازی انرژی در کشور کمک کند.
وی افزود: اجرای طرح «بام نیرو» باید در قالب یک مدل اقتصادی و سرمایهگذاری مشخص دنبال شود تا علاوه بر مشارکت مردم، زمینه حضور سرمایهگذاران و حمایت دولت فراهم شود. در این طرح، توجه به ملاحظات شهرسازی و هماهنگی با شهرداریها ضروری است تا نصب صفحههای خورشیدی، به سرانه فضای سبز و سایر کاربریهای پیشبینیشده برای پشتبام ساختمانها آسیب نزند.
کارشناس ارشد انرژی گفت: پیشنهاد شده است اجرای این طرح در گام نخست بهصورت آزمایشی در شهرکهای صنعتی، مدارس و ساختمانهای دولتی آغاز شود؛ چرا که ساختمانهای دولتی، بهویژه مجموعههای وابسته به وزارت نیرو، میتوانند پیشگام اجرای این طرح باشند.