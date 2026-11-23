عضو شورای عالی انرژی کشور گفت: ایران با دارا بودن بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید، در جایگاه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ برق و رتبه ۱۳۰ جهان در زمینه تنوع سبد انرژی قرار دارد که این موضوع، امنیت تأمین برق را با چالش مواجه می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی انرژی کشور با حضور در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به تنوع سبد تولید برق در کشور گفت: در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، شبکه برق کشور با حملات گسترده‌ای مواجه شد که منجر به آسیب دیدن حدود دو هزار نقطه از شبکه و از دست رفتن ۴۵۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید شد. با این حال، با تلاش بی‌وقفه و ایستادگی پرسنل توانمند صنعت برق، پایداری شبکه حفظ شد، به‌گونه‌ای که مردم کشور حتی قطعی برق ناشی از این حملات را احساس نکردند.

وی با بیان اینکه هم اکنون، حدود ۸۰ درصد تولید برق از طریق نیروگاه برق حرارتی است، افزود: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در دو سال اخیر از سطح یک درصد به حدود ۵ درصد ارتقا یافته است و این در حالی است که میانگین جهانی سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی، حدود ۱۵ درصد است. برنامه هفتم پیشرفت، توسعه این بخش را تا سهم ۱۰ درصدی هدف‌گذاری کرده است.

حسینی تصریح کرد: ایران با دارا بودن بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید، در جایگاه سیزدهمین تولیدکننده بزرگ برق در جهان قرار دارد اما متاسفانه تنوع در سبد تولید برق کشور بسیار پایین است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، ایران در رتبه ۱۳۰ جهان در زمینه تنوع سبد انرژی قرار دارد که این موضوع، امنیت تأمین برق را با چالش مواجه می‌کند.