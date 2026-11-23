مدیرکل هواشناسی گیلان از خروج سامانه بارشی از آسمان گیلان از امشب خبر داد و گفت: از فردا با نفوذ جریانات جنوبی به آسمان استان، وزش شدید بادگرم آغاز شده و دمای هوا ۶ تا ۱۲ درجه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی خروج سامانه بارشی از امشب و نفوذ جریانات جنوبی به آسمان گیلان، وزش باد گرم از فردا در استان آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه دارد و دمای هوا هم در این مدت ۶ تا ۱۲ درجه افزایش می‌یابد.

وی از صدور هشدار سطح زرد و افزایش سرعت وزش باد گرم به ویژه در مناطق کوهستانی استان در این مدت خبر داد و افزود: به دلیل کاهش شدید رطوبت هوا، خشک شدن پوشش گیاهی و احتمال وقوع آتش سوزی، مردم و مسافران از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و گلخانه داران و صاحبان واحد‌های تولیدی تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت بکار برند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۰ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۵ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۰ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر امروز با حداکثر ارتفاع موج ۹۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب و از فردا تا ظهر چهارشنبه مناسب است.

وی از نفوذ سامانه سرد و بارشی، وزش باد و بارش باران از عصر چهارشنبه خبر داد و گفت: بارش باران به تناوب تا جمعه ادامه دارد.