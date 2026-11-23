مادرانی که فرزندانشان را در راه دفاع از اسلام، وطن و ولایت تقدیم کردند، با صبر و استقامت، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران آفریدند؛ مادرانی که در سنگر تربیت، فرزندانی پرورش دادند تا در میدان دفاع، روایتگر ایثار و وفاداری باشند.

۱۳ جمادی‌الثانی، سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۱۳ جمادی‌الثانی، سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مادر بزرگوار حضرت عباس (ع)، به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا نام‌گذاری شده است؛ فرصتی برای پاسداشت مقام زنانی که با ایمان، صبر و فداکاری، در مسیر دفاع از اسلام و میهن حماسه آفریدند.

هشت سال دفاع مقدس، میدان ظهور ایثار و استقامت مادرانی بود که اگرچه خود در خاکریز‌های نبرد حضور نداشتند، اما فرزندان پرورش‌یافته در دامان آنان، در خط مقدم دفاع از کیان اسلام و خاک وطن ایستادند و با فریاد الله‌اکبر، به ندای حق و ولایت لبیک گفتند.

این مادران، رهروان مکتب حضرت‌ام‌البنین (س) بودند؛ بانویی که با تقدیم چهار فرزند در راه امام حسین (ع)، الگویی جاودان از وفاداری، ولایت‌مداری و صبر شد.

مادران شهدا نیز با تأسی به این بانوی بزرگ اسلام، عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب و اسلام تقدیم کردند و با تربیت فرزندانی مؤمن، شجاع و مسئولیت‌پذیر، سهمی بی‌بدیل در خلق حماسه دفاع مقدس داشتند.

نام و یاد مادران و همسران شهدا، روایتگر سنگر دیگری از دفاع است؛ سنگری که در آن عشق، ایمان و صبر، حماسه‌سازان تاریخ را پرورش داد و چراغ ایثار را برای نسل‌های آینده روشن نگه داشت.