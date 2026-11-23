رئیس شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق خوزستان با اشاره به محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها، بر ضرورت همکاری صنایع و صرفه‌جویی چهار تا پنج درصدی مردم در مصرف برق برای تأمین انرژی مورد نیاز استان در زمستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی اسدی در نشست مشترک صنعت برق و شرکت گاز خوزستان با هدف هماهنگی برای تأمین برق زمستانی، گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، همکاری و تعامل صنایع استان برای مدیریت شرایط ضروری است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن تجهیزات برق استان در جریان جنگ تحمیلی سوم و تلاش دشمن برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها افزود: با برنامه‌ریزی، تلاش نیروهای متخصص و همراهی مردم در مدیریت مصرف، همانند تابستان می‌توان محدودیت‌های تأمین گاز نیروگاه‌ها را پشت سر گذاشت.

رئیس شورای پایایی منطقه‌ای شبکه برق خوزستان از برگزاری هفتگی نشست‌های مشترک صنعت برق و شرکت گاز خبر داد و گفت: این جلسات با هدف هماهنگی بیشتر و عبور از محدودیت‌های پیش‌رو برگزار می‌شود.

اسدی همچنین با اشاره به شرایط آب‌وهوایی خوزستان و تداوم استفاده از وسایل سرمایشی در استان بیان کرد: پرباری شبکه برق و ضرورت تأمین برق زمستانی، فرصت بهینه‌سازی شبکه را محدود کرده و در برخی موارد عملیات اصلاحی باید در شرایط گرمای هوا انجام شود.

وی از مردم خواست با کاهش چهار تا پنج درصدی مصرف برق، به تأمین برق مورد نیاز صنایع و عبور موفق از زمستان کمک کنند.

در ادامه این نشست، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز با اشاره به آسیب‌دیدن شبکه فوق‌توزیع برق در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: نیروهای عملیاتی در شرایط جنگی با تلاش شبانه‌روزی، شبکه را در کوتاه‌ترین زمان به وضعیت عادی بازگرداندند و برای وارد مدار کردن صنایع و به حداقل رساندن خاموشی‌ها اقدام کردند.

علی عبداللهی از تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی در استانداری خوزستان خبر داد و افزود: در این کارگروه محدودیت‌ها و آمار مربوط به تأمین برق زمستانی بررسی و راهکارهای مدیریت شرایط ارائه شده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز در حملات دشمن تصریح کرد: بارش‌های مناسب اخیر و مطلوب بودن ذخایر سدهای استان می‌تواند بخشی از محدودیت‌ها را از طریق افزایش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی جبران کند. همچنین با تلاش متخصصان حوزه گاز، بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته بازیابی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان ادامه داد: با هماهنگی شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی در آبادان و اهواز، پیگیری‌هایی برای بهبود وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها انجام شده است.

عبداللهی در پایان بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف برق علاوه بر کاهش فشار بر شبکه، به کاهش مصرف گاز نیز کمک می‌کند.