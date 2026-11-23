در بازرسی‌های انجام شده از نانوایی‌های ملارد، ۱۳ واحد به‌دلیل تخلف مهر وموم و ۲۶۰ کیلوگرم جوش‌شیرین و نمک غیربهداشتی معدوم شد؛ همچنین برای ۱۱۴ واحد اخطار صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقامعلی سلطانی در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان ملارد با تأکید بر نظارت مستمر بر کیفیت و بهداشت نانوایی‌ها اظهار کرد: عرضه نان مرغوب و باکیفیت به شهروندان ضروری است و هرگونه مسئله و تخلف بهداشتی در نانوایی‌ها خط قرمز ماست و باید با آن برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.

پوربابا، رئیس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد، در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان ملارد، گزارشی از وضعیت بهداشتی نانوایی‌ها در آبان‌ماه ارائه کرد و گفت: در این بازه زمانی ۲۵۱ مورد بازرسی از واحد‌های نانوایی انجام شد که در جریان آن برای ۱۱۴ واحد اخطار صادر شد، ۱۲ واحد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند و ۱۳ واحد نیز به‌دلیل تخلفات پلمب شدند.

وی همچنین از معدوم‌سازی ۲۶۰ کیلوگرم جوش‌شیرین و نمک غیربهداشتی در جریان نظارت‌های انجام‌شده خبر داد.

سیدمحمد حسینی، رئیس بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملارد نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات نظارتی این اداره ارائه کرد و گفت: در آبان‌ماه ۸۴ مورد بازدید از نانوایی‌ها انجام شد که در نتیجه آن برای ۲۳ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع مربوطه ارجاع شد.

در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان ملارد، بر استمرار بازرسی‌ها، برخورد با تخلفات، رعایت الزامات بهداشتی و ارتقای کیفیت نان تولیدی به‌منظور صیانت از حقوق شهروندان تأکید شد.