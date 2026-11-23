همایش «فاتحان مهر و ایثار» با هدف تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، با حضور حدود هزار نفر از خانواده‌های معظم شهدا در حسینیه ثارالله خمینی‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از صبر، ایثار و فداکاری مادران و همسران شهدا تجلیل کردند.

در حاشیه این مراسم، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس بر دستان مادران و همسران شهدا تشییع شد.

رونمایی از پیام رهبر معظم انقلاب به اجتماعات شبانه مردمی نیز از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

شهرستان خمینی‌شهر بیش از دو هزار و ۳۰۰ شهید را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.

همچنین به مناسب روز تکریم مادران و همسران شهدا فرمانده انتظامي شهرستان خميني‌شهر و رئیس عقیدتی سیاسی این فرماندهی با حضور در منزل شهیدان حداد، رفیعی و فاتحی از مادران این شهدا تجلیل کردند.