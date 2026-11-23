مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از عصر چهارشنبه ۴ آبان تا پنجشنبه، درباره احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۲ از سوی اداره کل هواشناسی استان گفت: سامانه بارشی از عصر چهارشنبه ۴ آذر تا پنجشنبه ۵ آذر در مازندران فعال می‌شود و بارش باران، رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید موقتی را به همراه دارد.

وی افزود: همه مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، وقوع صاعقه، خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم، کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

محمدی از شهروندان خواست از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و با مستحکم‌سازی سازه‌های موقت و سست‌بنیان، احتمال خسارت را کاهش دهند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت احتیاط رانندگان در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه جاده‌های کوهستانی، افزود: شهروندان و گردشگران از انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی در مناطق پرخطر خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان نیز خواست با حفظ آمادگی نیروها و تجهیزات و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش خسارات ناشی از فعالیت این سامانه جوی آماده باشند.