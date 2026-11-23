در پی مشاهده یک شیر فراری در ترکیه، عملیات گسترده نیرو‌های امنیتی و امدادی این کشور برای یافتن و زنده‌گیری یک قلاده شیر در منطقه ساری‌یر استانبول همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، عملیات گسترده نیرو‌های امنیتی و امدادی ترکیه برای یافتن و زنده‌گیری یک قلاده شیر در منطقه ساری‌یر استانبول همچنان ادامه دارد.

در پی مشاهده حیوانی که گمان می‌رود یک شیر باشد، در محله «اوسکومروکوی» (Uskumruköy) منطقه ساری‌یر استانبول، نیرو‌های ژاندارمری، پلیس، سازمان حفاظت از طبیعت و پارک‌های ملی و تیم‌های دامپزشکی عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و زنده‌گیری این حیوان آغاز کرده‌اند.

بر اساس اعلام استانداری استانبول، تصاویر این حیوان شامگاه یکشنبه ۲۲ نوامبر، حدود ساعت ۱۸ به وقت محلی در دوربین‌های امنیتی منطقه ثبت شد و پس از دریافت گزارش‌های مردمی نیرو‌های امنیتی به محل اعزام شدند.

در جریان عملیات جست‌و‌جو، تیم‌های تخصصی با استفاده از پهپاد‌های مجهز به دوربین حرارتی موفق شدند محدوده حضور حیوان را در مناطق جنگلی اطراف شهرک‌های مسکونی شناسایی کنند؛ با این حال، شیر در تاریکی شب بار دیگر از دید دوربین‌ها خارج شد و تلاش‌ها برای یافتن آن ادامه یافت.

استانداری استانبول در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات زنده‌گیری این حیوان با هماهنگی سازمان پارک‌های ملی و مشارکت ژاندارمری، پلیس و شهرداری ساری‌یر ادامه دارد و تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به شهروندان و زنده‌گیری حیوان اتخاذ شده است، در همین حال، «مصطفی اوکتای آکسو»، شهردار ساری‌یر، از ساکنان منطقه خواسته است تا پایان عملیات از خروج غیرضروری از منازل خودداری کنند تا ضمن حفظ امنیت جانی، مانعی در مسیر فعالیت نیرو‌های عملیاتی ایجاد نشود.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در روز دوشنبه ۲۳ نوامبر، عملیات جست‌و‌جو با حضور دامپزشکان متخصص و تجهیزات ردیابی حرارتی همچنان ادامه دارد و تاکنون خبر رسمی درباره زنده‌گیری شیر منتشر نشده است.