اداره کل انجمن اولیا و مربیان از تمدید سومین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان تا ۳۰ آذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان تا۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

اداره کل انجمن اولیا و مربیان به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و منابع علمی مرتبط با خانواده، سومین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان را برگزار می‌کند.

محور‌های جشنواره:

۱. آگاهی بخشی و توانمندسازی تربیتی والدین،

۲. تعامل اثربخش خانواده و مدرسه و راهنمایی و مشاوره خانواده

در دو بخش؛ کتاب‌های انتشار یافته و آثار در دست تألیف و آماده چاپ برگزار خواهد شد.

زمان بندی:

- ثبت نام در جشنواره: ۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵

- آخرین مهلت آثار انتشار یافته: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵

- آخرین مهلت ارسال آثار در دست تالیف: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵

متقاضیان باید پس از ثبت نام در آدرس الکترونیکی.

app.shad.ir/parents_and_educators_book

آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی:

تهران، خیابان طالقانی غربی، بین خیابان وصال شیرازی و قدس، روبروی درب شرقی دانشگاه تهران، ساختمان سازمان ملی استعداد‌های درخشان، طبقه همکف، پلاک۴۳۳ و کدپستی۱۴۱۷۷۱۳۸۴۷، انتشارات انجمن اولیا مربیان ارسال نمایند.